Опитування: 60% німців - за повернення військової повинності

Тим часом міноборони ФРН планує збільшити кількість резервістів до 60 тисяч. Вони проходитимуть підготовку та оснащуватимуться, щоб мати можливість замінювати діючі підрозділи.

Переважна більшість німців воліють повернення обов'язкової військової служби. 60 відсотків опитаних Інститутом маркетингових досліджень YouGov на замовлення газети Welt am Sonntag "повністю" (28%) або "скоріше" (32%) підтримують запровадження загальної обов'язкової військової служби. 32% виступають проти - 18% "скоріше" і 14% "повністю". Вісім відсотків не змогли відповісти, повідомляється у неділю, 9 червня.

Обов'язкова військова служба була призупинена у Німеччині у 2011 році. Однак відтоді Бундесвер не зміг укомплектуватися на добровільній основі.

Міноборони Німеччини збільшить кількість резервістів

Міністерство оборони Німеччини планує значно збільшити кількість резервістів Бундесверу. Як і за часів "холодної війни", вони навчатимуться та оснащуватимуться таким чином, щоб посилювати чи замінювати діючі підрозділи під час військових операцій. Про це в неділю, 9 червня, повідомила агенція dpa з посиланням на заступника генерального інспектора Бундесверу та уповноваженого у справах резервістів Андреаса Гоппе (Andreas Hoppe).

Читайте також: Німецька стратегія безпеки: Росія - найбільша загроза миру в майбутньому

При цьому метою є створення основного контингенту резервістів до 60 тисяч осіб, які будуть кваліфіковані для виконання конкретних завдань. Нині цей показник становить близько 44 тисяч осіб. Міноборони Німеччини прогнозує, що найближчими роками Бундесвер щороку залишатимуть понад 10 тисяч військовослужбовців, які можуть стати резервістами.

Облік громадян, які служили поза воєнним резервом

Крім того, міністерство перевіряє кількість громадян, які у разі потреби в обороні країни можуть бути призвані на військову службу поза основним військовим резервом. Йдеться про чоловіків та жінок, які служили у Бундесвері, але не є резервістами. Як зазначає dpa, це велика кількість громадян, але вона скорочується після того, як у Німеччині скасували загальний військовий обов'язок.

Читайте також: Німеччина вперше прийняла національну стратегію безпеки

"Є різні цифри у зв'язку з цим. Ми припускаємо, що є близько 800 тисяч осіб, які можуть бути залучені до служби", - зазначив Гоппе. За його словами, це всі, хто будь-коли служив у Бундесвері і ще не перевищив допустимі вікові обмеження.

"Ми повинні адаптувати військовий резерв до поточних викликів у сфері безпеки, щоб він міг адекватно підтримувати Бундесвер у виконанні ним завдань національної оборони та оборони альянсу", - зазначив Хоппе.

Збільшення чисельності Бундесверу

Водночас Бундесвер має збільшити кількість військовослужбовців у рамках оборонних планів НАТО. Минулого року показник скоротився до 181,5 тисяч солдатів, але його доведеться збільшити до більш ніж 272 тисяч, написав тижневик Der Spiegel 7 червня.

12 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) представить свою пропозицію щодо нової моделі обов'язкової військової служби.