Генерал Бундесверу: ФРН має бути готовою до оборонної війни

Генеральний інспектор Бундесверу генерал-лейтенант Карстен Броєр (Carsten Breuer) заявив, що бачить недоліки у підготовці збройних сил Німеччини для оборони країни та НАТО. "Зараз ми бачимо Бундесвер, який ще недостатньо підготовлений для цього", - сказав Броєр в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung , опублікованому в неділю, 10 грудня.

"Існують структури, які роблять швидкі та цілеспрямовані рішення практично неможливими", - зазначив він. За словами інспектора, протягом багатьох років Бундесвер орієнтувався на врегулювання міжнародних криз, і за це доводиться розплачуватись зараз, коли в центрі уваги знову перебуває питання національної оборони та захисту союзників.

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Генінспектор Бундесверу - про війну РФ проти України

Говорячи про Росію, Броєр заявив, що його непокоїть зростання виробництва озброєнь і те, як себе позиціонує президент РФ Володимир Путін. На думку німецького генерала, повернення до часів, які передували повномасштабному вторгненню Росії в Україну, вже є неможливим. Німеччина має звикнути до думки, що "можливо, нам колись доведеться вести оборонну війну". Війна РФ проти України, зазначив інспектор, зокрема, демонструє зростання значення безпілотників у всіх сферах, "від розвідки до бойового впливу".

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На питання, чи зможе Бундесвер протистояти РФ у разі нападу на Альянс, Броєр відповів: "Так. Крапка. У нас немає альтернативи. Ми можемо нас захистити, і ми захищатимемо нас".