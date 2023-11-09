Готовність до битви: Бундесверу затвердили нові принципи

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) представив у четвер, 9 листопада, нові керівні принципи оборонної політики для збройних сил (Бундесвер).

У 33-сторінковому документі сформульована основна місія на найближчі роки та визначені "основи ефективного, боєздатного Бундесверу майбутнього, зокрема з погляду особового складу, організації, інфраструктури, бюджету і фінансів".

Нові принципи безпосередньо пов'язані з першою стратегією національної безпеки, ухваленою в Німеччині влітку цього року - як відповідь на повномасштабну війну Росії проти України та продовження проголошеної після її початку канцлером Олафом Шольцом (Olaf Scholz) "зміни епох".

Читайте також: Німецька стратегія безпеки: Росія - найбільша загроза миру в майбутньому

Представляючи нові принципи, Пісторіус нагадав, що з російським вторгненням в Україну війна повернулася в Європу. "Це означає, що ситуація з загрозами змінилася. Як найбільш густонаселена та економічно сильна країна в центрі Європи, Німеччина має бути основою стримування і колективної оборони в Європі", - заявив міністр.

Нові принципи він назвав "інструментом для амбітного, такого, що заслуговує на довіру, і реалістичного планування". "У нову епоху Німеччина дорослішає з точки зору політики безпеки. Керівні принципи оборонної політики є керівництвом для необхідних і глибоких змін у менталітеті в сфері політики безпеки", - заявив Пісторіус.

У самих принципах ідеться, що "життя в мирі та свободі більше не може сприйматися як щось саме собою зрозуміле в центрі Європи, свободу і безпеку необхідно захищати разом з союзниками, що для Бундесверу означає готовність битися для досягнення успіху в бою".

Ці принципи замінюють "Концепцію Бундесверу" від 2018 року і доповнюють так звану "Білу книгу" - документ, що містив основні напрямки військово-політичної стратегії країни.

Читайте також: Пісторіус: Німеччина має бути готова до оборони