Пентагон розкрив деталі пакета військової допомоги Україні

В пакет військової допомоги для України увійшли засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, бронетехніка та протитанкове озброєння. Орієнтовна вартість допомоги сягає 400 мільйонів доларів.

Міністерство оборони США оприлюднило деталі чергового пакета військової допомоги Україні, виділення якого раніше цього ж дня схвалив президент США Джо Байден. У повідомленні на офіційній сторінці міністерства у п'ятницю, 10 травня, вказується, що орієнтовна вартість зброї і амуніції, яка буде надана зі складів Пентагону, сягає 400 мільйонів доларів.

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У це пакет військової допомоги увійшли додаткові боєприпаси для зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Patriot; боєприпаси для ЗРК NASAMS, зенітні ракети Stinger, обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами, а також додаткові ракетні системи HIMARS та боєприпаси.

Пакет допомоги також міститиме 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди, бойові машини піхоти Bradley, бронетранспортери M113, протимінні автомобілі з захистом від засідок (MRAP), причепи для перевезення важкого обладнання, ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW), протитанкові системи Javelin та AT-4, високоточні авіаційні боєприпаси, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM).

Також США передадуть стрілецьку зброю та додаткові патрони і гранати, підривні боєприпаси для підриву та обладнання для ліквідації перешкод, берегові та річкові патрульні катери. А також - засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту запасні частини, навчальні боєприпаси, та інше допоміжне обладнання.

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Війська РФ спробували піти у наступ на Харківщині

Раніше у п'ятницю у міністерстві оборони України повідомили, що російські війська о 5 ранку здійснили спробу прориву лінії фронту під прикриттям бронетехніки. Атаки військ РФ були відбиті, тривають бої різної інтенсивності. Президент України Володимир Зеленський також повідомив про запеклі бої на цьому напрямку.

Як заявив в інтерв'ю виданню The Economist командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, на його думку, критична фаза війни, розв'язаної Росією проти України, настане в найближчі два місяці. За його словами, оскільки американська допомога Україні лише починає надходити на фронт, російські командувачі кидають туди всю боєздатну техніку, яка у них є.