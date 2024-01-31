Пентагон не заперечив прибуття в Україну систем GLSDB

Politico анонсувало надходження в Україну далекобійних систем GLSDB уже 31 січня. В міноборони США воліють не конкретизувати дати, але заперечувати не стали.

Речник міністерства оборони США (Пентагон) Пет Райдер не став заперечувати оприлюднені ЗМІ дані про надходження в Україну далекобійних високоточних боєприпасів GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb).

На брифінгу ввечері вівторка, 30 січня, Райдер нагадав, що США ще торік анонсували передачу Україні таких озброєнь. "Однак, з міркувань безпеки операції, ми не збираємося підтверджувати конкретні терміни. Ми надамо Україні право говорити про будь-яку поставку, але, як я вже згадував, ми й надалі тісно співпрацюємо з Україною, з нашими партнерами, щоб гарантувати, що Україна отримає і буде готова до застосування засобів, які ми їй надаємо, і якнайшвидше", - сказав речник Пентагону, відповідаючи на запитання журналістів.

В Україні поки офіційно не підтверджували надходженння таких систем.

Україна отримає GLSDB уже 31 січня - Politico

Раніше того дня американське видання Politico повідомило з посиланням на власні неназвані джерела серед американських посадовців, що Україна отримає перші високоточні далекобійні боєприпаси GLSDB у середу, 31 січня.

Повідомлялося, що ці боєприпаси довели свою ефективність під час проведених Пентагоном випробувань і тепер надійдуть для застосування на полі бою в Україні.

Один зі співрозмовників видання висловив сподівання, що цей вид озброєнь стане "значним інструментом" для розширення арсеналу українських засобів ураження.

США анонсували передачу GLSDB для ЗСУ ще торік

США анонсували передачу Збройним силам України (ЗСУ) цього виду високоточних далекобійних боєприпасів ще в лютому 2023 року. Планувалося, що вони надійдуть в Україну до кінця 2023 року, однак плани постачання довелося змінити.

GLSDB - це так звані "крилаті бомби наземного старту", які поєднують авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном від давно списаних реактивних снарядів M26. Ці високоточні боєприпаси можуть вражати цілі на відстані до 150 кілометрів. Сам боєприпас є розробкою американської корпорації Boeing і шведської Saab. Для його пуску підходять пускові установки від реактивних систем залпового вогню, що вже наявні в України - M270 MLRS і HIMARS.

Як повідомлялося, восени 2023 року ЗСУ отримали першу партію далекобійних ракет ATACMS від США, що так само запускаються з пускових M270 MLRS і HIMARS. Застосовані тоді ракети теж мали дальність до 160 кілометрів і були оснащені в тому числі касетними боєголовками.