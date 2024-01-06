Пентагон: Остіна ушпиталили, але він уже одужує

У зв'язку з погіршенням стану здоров'я міністра оборони США Ллойда Остіна довелося шпиталізувати ще 1 січня. Однак він одужує й невдовзі повернеться до виконання обов'язків, повідомили в Пентагоні.

Міністра оборони США Ллойда Остіна довелося шпиталізувати ввечері 1 січня внаслідок ускладнень, що виникли після нещодавньої планової медичної процедури, йдеться в поширеній у п'ятницю, 5 січня, заяві американського оборонного відомства.

Згідно з даними речника Пентагону, Остіна помістили до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда. Утім, речник відмовився розповісти, що це була за процедура і про які саме ускладнення йшлося. Під час перебування урядовця на стаціонарному лікуванні, його обов'язки виконував його заступник, уточнили в міністерстві.

Водночас у Пентагоні наголосили, що Остін одужує, тож очікується, що невдовзі він зможе повернутися до повноцінного виконання обов'язків.

Критика дій керівництва Пентагону

Міністерство оборони раніше не повідомляло про госпіталізацію Остіна, а поширена лише 5 січня заява викликала осуд з боку Пресасоціації Пентагону. У листі організації до речника Пентагону, в якому висловлюється "значне занепокоєння", наголошується, що факт приховування нездужання міністра оборони протягом декількох днів до "пізнього вечора п'ятниці є обурливим".

Читайте також: "Рамштайн"-17: Остін закликав учасників посилити ППО України

"Громадськість має право знати, коли членів уряду США ушпиталюють, коли вони перебувають під наркозом або коли їхні обов'язки делегуються в результаті будь-якої медичної процедури", - йдеться в листі асоціації, що складається з журналістів, які висвітлюють діяльність Пентагону. "У той час, коли зростають загрози для американських військовослужбовців на Близькому Сході, а США відіграють ключову роль у забезпеченні національної безпеки у війнах в Ізраїлі та Україні, для американської громадськості особливо важливою є поінформованість про стан здоров'я і змогу ухвалювати рішення свого вищого оборонного керівника", - наголосили автори листа.

Читайте також: США почали операцію у Червоному морі через напади єменських хуситів на комерційні судна

Госпіталізація міністра сталася на тлі зростання напруженості на Близькому Сході унаслідок війни між Ізраїлем і екстремістським палестинським рухом ХАМАС, коли підтримувані Іраном єменські хусити завдають ударів по судноплавних шляхах, в той час, як інші проіранські сили в Іраку і Сирії атакують американські війська ракетами й безпілотниками, пише інформагенція AFP.