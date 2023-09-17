Пашинян: Договір про мир з Баку не буде підписано 5 жовтня

У Єревані сподіваються на підписання мирної угоди наприкінці нинішнього чи на початку наступного року. На п'ятисторонній зустрічі у Гранаді у жовтні це не відбудеться, сказав Нікол Пашинян.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розвіяв чутки про те, що угода про мир з Азербайджаном буде підписана на п'ятисторонній зустрічі в Гранаді на початку жовтня, але висловив сподівання на укладення миру з Баку до кінця поточного або на початку наступного року.

"На жаль, ні. Якби було передбачено підписання документа, це означало б, що ми вважаємо, що цей документ відповідає збалансованому інтересу Вірменії, і ми готові його підписати", - заявив Пашинян журналістам у неділю, 17 вересня.

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Переговори у Гранаді

"Ми заявили, що мирний порядок денний - наш пріоритет, і ми хочемо за можливості швидко, наприклад, до кінця року або на початку року підписати угоду про мир з Азербайджаном, і ми все робимо для цього. Сподіваємося, інтенсивні переговори продовжаться, і ми досягнемо розв'язання проблеми", - сказав Пашинян.

При цьому він зазначив, що "гуманітарна криза, що поглиблюється в Нагірному Карабасі, і незаконне блокування Лачинського коридору негативно впливає на мирний процес".В іспанській Гранаді 5 жовтня заплановано п'ятисторонню зустріч за участю Ніколи Пашиняна, президента Азербайджану Ільхама Алієва, президента Франції Еммануель Макрона, канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) та голови Євроради Шарля Мішеля.