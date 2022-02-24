Парламент Естонії закликав надати Україні статус кандидата в члени ЄС

Парламент Естонії закликав надати Україні статус держави-кандидата Європейського союзу та "дорожню картку" для набуття членства в НАТО. Про це йдеться в ухваленій у середу, 23 лютого, заяві естонського парламенту, опублікованій на сайті установи.

"Рійгікогу (парламент Естонії. - Ред.) жорстко засуджує спрямовану проти України агресію з боку Російської Федерації, введення військ в Україну та незаконне визнання окупованих регіонів", - йдеться в документі. Також парламент Естонії засудив "провокації Російської Федерації у Східній Україні та поширення брехні у світовому медіапросторі".

На думку естонських парламентарів, важливо, щоб держави у всьому світі підтримали економіку України та рішуче збільшили допомогу із озброєнням, оскільки "Україна стала жертвою неспровокованої агресії з боку Російської Федерації".

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Підтримка територіальній цілісності України

"Рійгікогу закликає держави-члени надати Україні статус держави-кандидата Європейського союзу та дорожню картку для набуття членства в НАТО", - наголошується в документі.

Крім того, парламент Естонії закликає уряди та парламенти всіх країн чітко засудити агресію Російської Федерації та "негайно підтримати запровадження широкомасштабних санкцій щодо агресора". Рійгікогу звернувся до відповідних інститутів ЄС виробити заходи, які унеможливили б мовлення медіаканалів РФ, що поширюють військову пропаганду і розпалюють міжнаціональну ворожнечу, на території ЄС.

Парламент Естонії закликає міжнародні організації розпочати розслідування військових злочинів, скоєних Російською Федерацією з 2014 року в рамках спрямованої проти України агресії, а також із виявлення, розслідування та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили ці злочини. Естонські депутати у заяві висловили підтримку українському народу, суверенітету та територіальній цілісності України.

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Поглиблення конфлікту

Російсько-український конфлікт останніми днями особливо загострився після того, як Путін підписав указ про визнання Росією незалежності так званих "Донецької та Луганської народних республік". Укладені між сепаратистами та Москвою угоди передбачають можливість надсилання російських військ до непідконтрольної Києву частини Донбасу.

23 лютого ватажки так званих "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасечник звернулися до російського президента Володимира Путіна з проханням про військову допомогу.

24 лютого Путін оголосив про проведення спеціальної операції проти України.