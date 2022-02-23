Дуда: Дії Росії загрожують не лише Україні, а й Євросоюзу

Польський президент Анджей Дуда назвав визнання Росією незалежності самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" агресивним кроком, який є черговим зневаженням міжнародного права з боку Москви. Про це Дуда заявив у середу, 23 лютого, під час пресконференції після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і президентом Литви Гітанасом Науседою в Києві. "Дії Росії викликають у нас велике занепокоєння. Ми ставимося до них дуже серйозно, - заявив президент Польщі. - Ми вважаємо, що вони становлять загрозу не лише для України, а й всього нашого регіону, східного флангу НАТО та ЄС загалом".

Також президент Польщі закликав не допустити прояву слабкості з боку ЄС і НАТО, які, на думки Дуди, є світовими символами стабільності та безпеки.

"В цей складний час ми маємо продемонструвати єдність, подолати всі розбіжності та різні погляди на ситуацію. Маємо сказати чітке "стоп" неоімперіальній політиці Росії", - сказав він.

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Визнання Росією "ЛДНР"

Росія визнала "незалежність" самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" 21 лютого. Як заявив президент РФ Володимир Путін, визнання їхнього суверенітету відбулося у межах Донецької та Луганської областей України. Рада Федерації РФ дозволила президентові використати армію на сході України, біля кордонів якої вже зосереджено потужне угруповання російських військ. У зв'язку з цим на Заході побоюються розростання воєнного конфлікту. Київ та світова спільнота різко засудили грубе порушення територіальної цілісності та суверенітету України. Європейський Союз, Великобританія, США, Японія, Австралія та Канада ухвалили рішення про нові санкції щодо Росії.

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