Байден запровадив санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2"

Президент США Джо Байден оголосив про запровадження санкцій проти компанії-оператора німецько-російського газопроводу "Північний потік-2" (ПП-2) - Nord Stream 2 AG. "Сьогодні я дав розпорядження моїй адміністрації запровадити санкції проти Nord Stream 2 AG та посадових осіб цієї організації", - йдеться у письмовій заяві Байдена, поширеній Білим домом у середу, 23 лютого.

Про які саме обмеження йдеться, у заяві не уточнюється. "Цей крок - ще одна частина нашого першого етапу санкцій у відповідь на дії Росії в Україні. Як я ясно дав зрозуміти, ми без вагань зробимо подальші кроки, якщо Росія продовжить ескалацію", - йдеться у документі.

Раніше президент США відмовлявся від санкцій проти Nord Stream 2 AG із поваги до Німеччини. У своїй заяві Джо Байден висловлює подяку канцлеру ФРН Олафу Шольцу (Olaf Scholz) "за його тісне партнерство та рішучість у справі притягнення Росії до відповідальності за її дії".

Канцлер ФРН Шольц 22 лютого оголосив, що Німеччина зупиняє процес сертифікації "Північного потоку - 2", без якої цей газопровід не може бути введений в експлуатацію.

США ввели штрафні заходи проти компанії-оператора ПП-2 у відповідь на визнання Росією незалежності "Донецької та Луганської народних республік" ("ДНР" та "ЛНР"). 21 лютого відповідний указ підписав президент Росії Володимир Путін, наступного дня його ратифікували Держдума та Рада Федерації.