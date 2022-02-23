 Байден запровадив санкції проти компанії-оператора ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.02.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Байден запровадив санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2"

Штрафні заходи запроваджуються проти компанії Nord Stream 2 AG. Раніше США відмовлялися від запровадження таких санкцій з поваги до Німеччини.

Станція газопроводу Північний потік-2

Станція газопроводу "Північний потік-2"

Президент США Джо Байден оголосив про запровадження санкцій проти компанії-оператора німецько-російського газопроводу "Північний потік-2" (ПП-2) - Nord Stream 2 AG. "Сьогодні я дав розпорядження моїй адміністрації запровадити санкції проти Nord Stream 2 AG та посадових осіб цієї організації", - йдеться у письмовій заяві Байдена, поширеній Білим домом у середу, 23 лютого.

Про які саме обмеження йдеться, у заяві не уточнюється. "Цей крок - ще одна частина нашого першого етапу санкцій у відповідь на дії Росії в Україні. Як я ясно дав зрозуміти, ми без вагань зробимо подальші кроки, якщо Росія продовжить ескалацію", - йдеться у документі.

Раніше президент США відмовлявся від санкцій проти Nord Stream 2 AG із поваги до Німеччини. У своїй заяві Джо Байден висловлює подяку канцлеру ФРН Олафу Шольцу (Olaf Scholz) "за його тісне партнерство та рішучість у справі притягнення Росії до відповідальності за її дії".

Канцлер ФРН Шольц 22 лютого оголосив, що Німеччина зупиняє процес сертифікації "Північного потоку - 2", без якої цей газопровід не може бути введений в експлуатацію.

США ввели штрафні заходи проти компанії-оператора ПП-2 у відповідь на визнання Росією незалежності "Донецької та Луганської народних республік" ("ДНР" та "ЛНР"). 21 лютого відповідний указ підписав президент Росії Володимир Путін, наступного дня його ратифікували Держдума та Рада Федерації.

Дивитись відео 00:40

Олаф Шольц заявив про зупинку сертифікації "Північного потоку-2" (22.02.2022)

DW.COM

Глава МЗС Німеччини Бербок звинуватила Путіна у брехні через Україну

Німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок заявила, що Путін розтоптав мінські угоди щодо Донбасу. Водночас вона висловилась за продовження діалогу з Москвою задля деескалації кризи.  

Реклама

Докладно

Російські війська на навчаннях у Білорусі, лютий 2022 року

Відставний генерал з ФРН: Вторгнення РФ в Україну можливе

На тлі побоювань вторгнення РФ в Україну DW поговорила з генералом Бундесверу у відставці про можливий розвиток подій.  

Президент групи Світового банку Девід Малпасс

Світовий банк готовий виділити Україні 350 мільйонів доларів

Питання надання Україні 350 мільйонів доларів розглянуть до кінця березня.  