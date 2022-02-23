Глава МЗС Німеччини Бербок звинуватила Путіна у брехні через Україну

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) на тлі ескалації кризи навколо України звинуватила президента Росії Володимира Путіна у брехні. "Якщо тиждень тому людина говорить одне, а тепер протилежне, то це значить, що вона не сказала правду. Або, якщо, говорити німецькою, вона збрехала", - сказала вона під час пресконференції після зустрічі в Берліні із французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном у середу, 23 лютого, у відповідь на питання журналістів, чи заслуговує Путін довіри як партнер на переговорах.

За словами Бербок, російський президент розтоптав мінські угоди і вони тепер "не варті того паперу, на якому вони написані". Водночас голова МЗС ФРН висловилась за продовження діалогу з Росією."Навіть під час найтяжчої кризи вікно для переговорів має залишатися відкритим. Ми хочемо відвернути війну", - пояснила вона, закликавши Москву скасувати кроки, що призвели до ескалації конфлікту.

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Болючий пакет санкцій

"Путін вирішив діяти абсолютно всупереч міжнародному праву та ігнорувати його. Світова спільнота ніколи не примириться із цим порушенням міжнародного права", - підкреслила Бербок. Вона позитивно оцінила швидку, рішучу та скоординовану реакцію Євросоюзу, який, за її словами, за допомогою санкцій дав чітко зрозуміти Путіну, що його дії абсолютно неприйнятні. Бербок також відзначила, що штрафні заходи проти Росії можуть стати тяжчими.

Зі свого боку Ле Дріан, який брав участь в засіданні уряду Німеччини, назвав санкції, що були запроваджені проти Росії, серйозними та болючими. Він висловив сумніви щодо можливості довіряти словам Путіна, але при цьому вказав на важливість збереження діалогу з Росією паралельно із жорстким та солідарним тиском на Москву. Ле Дріан також висловився за збереження переговорів у "нормандському форматі" з метою пошуку мирного врегулювання конфлікту.

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Звинувачення у геноциді на Донбасі є абсурдними

Між тим МЗС ФРН назвав абсурдними звинувачення Росії в геноциді населення на Донбасі. "Ми з усією ясністю заперечуємо ці звинувачення. Ніщо не вказує на те, що на Донбасі відбувається чи відбувався геноцид, і цю думку поділяють численні незалежні спостерігачі від ОБСЄ та міжнародних правозахисних організацій", - заявив представник німецького зовнішньополітичного відомства.

Він також зазначив, що Росії, якщо вона висуває подібні звинувачення, варто забезпечити повну прозорість, і зокрема, надати незалежним спостерігачам доступ до свідків та доказів на місцях.

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