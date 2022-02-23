Ватажки "ДНР" і "ЛНР" попросили Путіна про військову допомогу

Голови так званих "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасечник звернулися до російського президента Володимира Путіна з проханням про військову допомогу. Про це йдеться у повідомленні російського державного інформагентства ТАСС. Військова допомога проросійським сепаратистам, за їхніми словами, потрібна для "відбиття агресії з боку Збройних сил України".

Сепаратисти наголосили на начебто "вимушено" евакуйованому населенню до Росії. Вони звинуватили українську владу в "нарощуванні військової присутності на лінії бойового зіткнення" та закинули їй отримання допомоги від США та "інших західних держав".

У Євросоюзі різко засудили звернення сепаратистів до Путіна. Верховний представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що звернення "ДНР" та "ЛНР" по допомогу до Росії "поставить під загрозу тисячі життів". Він зазначив, що ЄС наполегливо закликає Росію утриматися від будь-яких подальших дій, спрямованих на ескалацію.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про евакуацію працівників хімічного заводу "Титан" в анексованому Росією Криму, що розташованих поблизу адмінкордону Криму. За словами Кулеби, це може бути "інсценованою провокацією" Москви.

Російсько-український конфлікт останніми днями особливо загострився після того, як Путін підписав указ про визнання Росією незалежності "ДНР" та "ЛНР". Укладені між сепаратистами та Москвою угоди передбачають можливість надсилання російських військ до непідконтрольної Києву частини Донбасу.