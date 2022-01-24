ПАРЄ ратифікувала повноваження Росії без жодних обмежень

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) висловила занепокоєння з приводу низки серйозних порушень верховенства права та прав людини, які відбуваються у Російській Федерації. Проте, незважаючи на це, вирішила ратифікувати повноваження членів нової російської делегації без жодних обмежень.

Ухвалюючи це рішення, ПАРЄ взяла до уваги, що "ЄС, НАТО, ОБСЄ та Сполучені Штати, чітко висловлюючи критику щодо поведінки російської влади, не переривали свої відносин з Москвою для того, щоб підтримувати діалог щодо безпеки у Європі". Про це йдеться у резолюції "Оскарження на істотних підставах нератифікованих повноважень парламентської делегації Російської Федерації", яка була ухвалена в середу, 26 січня, в Страсбурзі. На підтримку цього документу висловилися 97 депутатів, 41 проголосували проти.

Факти порушень

Повноваження нової російської делегації були оскаржені під час відкриття сесійного засідання ПАРЄ у понеділок, 24 січня, на підставі порушення Росією принципів статуту Ради Європи (РЄ), зокрема статті, у якій йдеться про те, що кожна країна-член РЄ має поважати принцип правовладдя та гарантувати дотримання прав людини.

Резолюції щодо повноважень делегації Держдуми підготував італійський депутат-соціаліст П'єро Фассіно

У десяти пунктах резолюції щодо повноважень делегації Держдуми, яку від імені моніторингового комітету ПАРЄ підготував італійський депутат-соціаліст П’єро Фассіно, перераховуються факти погіршення ситуації в Росії із дотримання фундаментальних прав і свобод. Серед них асамблея називає переслідування політичної опозиції, незалежних журналістів, громадських активістів та неурядових організацій.

Окремо у документі згадується закриття правозахисного Центру "Меморіал", тюремне ув'язнення опозиціонера Олексія Навального, недосконале виборче законодавство, відповідно до якого у вересні 2021 року були проведені вибори до Держдуми. Крім цього, ПАРЄ "висловлює жаль", що Росія досі не виконала "вимог і прохань" низки резолюцій асамблеї, ухвалених "у контексті війни 2008 року між Російською Федерацією та Грузією", а також "військового втручання на Донбасі та незаконної анексії Криму Росією".

ПАРЄ також висловила "глибоку стурбованість ескалацією напруги, яка загрожує безпеці у Європі, щодо нарощування військ вздовж кордону з Україною".

Читайте також: Коментар: Чого хоче Путін? Питання залишається відкритим

Висновок всупереч логіці

Після цього у резолюції говоритися, що "хоча наведені застереження і виправдовують порушення питання щодо поваги РФ її зобов’язань як країни-члена РЄ", проте відзначається, що ПАРЄ є "унікальною панєвропейською платформою для політичного діалогу". "Асамблея може відігравати важливу свою роль лише в тому випадку, якщо Росія братиме повноправну участь у роботі її органів", - йдеться в резолюції.

"Таким чином, асамблея вирішує ратифікувати повноваження членів російської делегації", - такий остаточний висновок резолюції. Всі запропоновані поправки, які мали на меті ухвалити повноваження російської делегації хоча б з невеликими обмеженнями - позбавити її членів обиратися доповідачами ПАРЄ чи входити до складу моніторингових місій - асамблея не підтримала.

"Нератифікація буде помилкою"

"Щорічне оскарження повноважень російської делегації вже стало традицією ПАРЄ", - зауважив французький депутат від групи лібералів Жак Мер під час дебатів, які передували голосуванню за резолюцію. На його думку, причина оскарження повноважень полягає у діях російської влади, яка не виконує своїх зобов'язань перед Радою Європи. Резолюція та доповідь, підготовлена моніторинговим комітетом, показує, що "у питаннях демократії, верховенства права та захисту прав людини в Росії відбувається постійний рух у зворотному напрямку".

Український депутат Олексій Гончаренко: "У цій резолюції все правильно, крім висновку"

Зараз не найкращий час, щоб не ратифіковувати повноваження російської делегації, вважає німецький депутат від групи соціалістів Франк Швабе (Frank Schwabe). За його словами, ПАРЄ "повинна чітко дотримуватися єдиної позиції" щодо безпекової ситуації та ескалації на українсько-російському кордоні, "яку ми можемо охарактеризувати як агресію". "Ми повинні підтримувати діалог і мати можливість обговорювати ці питання з Росією", - заявив Швабе, наголосивши, що "якщо ми не ратифікуємо повноваження, то це буде помилкою".

Швабе також заявив, що ПАРЄ надзвичайно стурбована невиконанням Росією рішень Європейського суду з прав людини, зокрема щодо справи Олексія Навального, і додав, що вважає принциповим питанням співпрацю Москви з доповідачами асамблеї.

Депутати РФ поскаржилися на "антиросійське" цькування

Представник консерваторів, британський депутат Джон Говелл, у свою чергу, заявив, що представники його політичної групи, яка "у 2019 році виступала проти безумовного повернення російської делегації в ПАРЄ", не згодна з висновком резолюції. "Росія не хоче грати по правилах, тому і з нею треба поводитися як з тим, хто грає проти правил», - сказав Говелл.

"У цій резолюції все правильно, крім висновку: Росія все порушила, але давайте ратифікуємо повноваження. Треба просто не боятися Путіна й проголосувати проти", - закликав член української делегації від групи консерваторів Олексій Гончаренко.

Члени російської делегації, які могли брати участь у дискусії, проте не мали права голосувати за власні повноваження, у своїх виступах відкидали всі критичні зауваження, викладені в резолюції. За словами позафракційного російського депутата Сергія Кисляка, оскарження повноважень стало "додатковим інструментом злобної мобілізації всього антиросійського". "Можливість працювати в асамблеї - не аванс, а наше право, інше - неприйнятно", - заявив Кисляк. А його колега Ірина Рукавішнікова заявила, що подібні "неконструктивні дебати створюють атмосферу цькування" делегації. "Російські делегати завжди відкриті до діалогу, за винятком питань, які стосуються територіальної цілісності Росії та її Конституції", - наголосила Рукавішнікова.