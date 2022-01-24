У ПАРЄ оскаржили повноваження нової делегації Росії

Під час відкриття сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у Страсбурзі, яка розпочалася в понеділок, 24 січня, були оскаржені права нової делегації Росії. Права були оскаржені на істотних та процедурних підставах. З такою ініціативою виступили литовський депутат Емануеліс Зінгеріс з фракції "Європейської народної партії" та українська депутатка Євгенія Кравчук з "Альянсу лібералів і демократів за Європу".

Оскарження "по суті" і за процедурою

Згідно з процедурними правилами ПАРЄ, "істотними підставами" для оскарження вважається порушення статті 3 статуту Ради Європи. У ній, зокрема говориться, що кожна країна-член організації "обов'язково має визнавати принцип верховенства права" та гарантувати основні права людини всім особам, які перебувають "під її юрисдикцією".

На думку Емануеліса Зінгеріса, Росія не дотримується цих принципів, бо останні вибори до Держдуми, які відбулися у вересні 2021 року, "не були ні справедливими, ні вільними". Окрім того, "Росія не виконала низки резолюцій ПАРЄ" щодо окупації частини територій Грузії та України. "У Росії було ліквідовано правозахисний Центр "Меморіал", отруєний опозиціонер Навальний, не виконуються рішення Європейського суду з прав людини, - таким чином я оскаржую повноваження російської делегації на істотних підставах", - заявив Зінгеріс.

Євгенія Кравчук, у свою чергу, заявила, що асамблея не може ратифікувати повноваження Росії через порушення процедурних вимог до формування складу нової делегації. Вона обґрунтувала це тим, що під час парламентських виборів у Росії "голосування за кандидатури депутатів відбувалося на території анексованого Криму". "Венеціанська комісія заявляла, що ці округи не можуть брати участь у виборах. Проведення виборів у Криму незаконне", - нагадала Кравчук.

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Слово за комітетом ПАРЄ

Обидві ініціативи підтримало майже 50 депутатів з понад п’яти країн. Згідно з правилами процедури ПАРЄ, цього достатньо для того, щоб права національної делегації було оскаржено. Тепер питання передано до відповідного комітету ПАРЄ, який підготує доповідь та резолюцію з рекомендаціями щодо повноважень Росії: ратифікувати, не ратифікувати чи ратифікувати з обмеженнями. Ця резолюція буде винесена на голосування зранку у середу, 26 січня. До того часу депутати Держдуми можуть брати участь у роботі сесії без будь-яких обмежень. У середу після обіду асамблея розгляне резолюції "Отруєння Олексія Навального".

Зимова сесія ПАРЄ проходить у Страсбурзі з 24 по 28 січня у гібридному форматі, який передбачає як особисту, так і віртуальну участь. Через новий спалах COVID секретаріат ПАРЄ рекомендував національним делегаціям фізично направити на сесію лише тих депутатів, які є доповідачами, головами комітетів та політичних груп. Російська делегація бере участь у сесії дистанційно.