Резолюція ПАРЄ: У Криму тривають грубі порушення прав людини

Грубе порушення прав та переслідування кримських татар, правозахисників та журналістів у Криму зумовлене жорстким застосуванням окупаційною владою норм законодавства Російської Федерації. Російська влада повинна припинити застосування російських законів у Криму, зокрема щодо питань, пов'язаних з тероризмом і екстремізмом, та послуговуватися законами України. Росія має нести відповідальність за порушення прав людини, скоєні на території, що де-факто перебуває під її контролем, і без зволікань покласти край насильницьким зникненням та катуванням кримських татар, до яких, ймовірно, причетні правоохоронці та сили Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії. Про це йдеться у резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) "Порушення прав людини, скоєні проти кримських татар у Криму", ухваленій у середу, 23 червня, у Страсбурзі.

Становище кримських татар погіршується

У резолюції, авторкою якої є депутатка з Ісландії Торхільдур Сунна Еварсдоттір, котра представляє фракцію соціалістів, наголошується, що ПАРЄ "рішуче засуджує триваючу тимчасову окупацію частини території України - Криму - Російською Федерацією та не визнає її анексії". "Порушення міжнародного гуманітарного права у Криму" особливо негативно впливає на становище кримських татар. У зв'язку з цим ПАРЄ закликала російську владу звільнити усіх тих, хто були "незаконно затримані та ув'язнені через жорстке застосування російського законодавства", припинити примусовий призов жителів Криму до армії РФ, покласти край практиці переведення ув'язнених із Криму до місць позбавлення волі на території Росії.

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Депутати ПАРЄ наполягають на тому, щоб окупаційна влада Криму без зволікань провела ефективні розслідування, послуговуючись Європейською конвенцією з прав людини (ЄКПЛ), "кожної справи про вбивство, викрадення, зникнення, катування представників кримських татар та нелюдське поводження з ними". Усім затриманим повинно бути надано доступ до медичних послуг та юридичного захисту. Російська влада повинна також "анулювати рішення, яке забороняє діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, та дозволити його лідерам Мустафі Джемілєву та Рефату Чубарову повернутися до Криму".

Висока ціна за неприйняття анексії

Найбільшою проблемою в окупованому Криму є порушення прав людини. "Кримські татари позбавлені права отримувати освіту рідною мовою, права на свободу слова та масові зібрання, вони стали мішенню для арештів та політичних переслідувань", - сказав британський депутат-консерватор Джон Говелл.

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Російська влада організовує "репресії проти кримських татар під приводом боротьби з тероризмом", заявив депутат з Франції від Європейської народної партії Франсуа Кальве. "Цей народ платить високу ціну за те, що відмовився підтримати анексію Криму", - вважає політик.

Москва не має наміру виконувати резолюції ООН та ПАРЄ щодо Криму, тому у ситуації на анексованому півострові "немає жодного прогресу", відзначив позафракційний турецький депутат Галіл Оджавлі. Він нагадав, що Меджліс кримськотатарського народу внесений російською владою до переліку екстремістських організацій, а щодо його лідерів Джемілева та Чубарова в РФ заочно винесені вироки, і тепер вони не можуть відвідувати Крим. "Кримські татари не можуть використовувати свої політичні права, не можуть брати участь в ухваленні політичних рішень, бо у цьому їм відмовляє російська влада", - наголосив політик.

"Доповідь повна брехні"

У підготовці тексту резолюції члени російської делегації у ПАРЄ участі не брали, оскільки вважають його повністю неприйнятним. За словами представниці делегації Держдуми, позафракційної депутатки Ірини Рукавишнікової, "у доповіді немає об'єктивної інформації щодо того, як змінилася ситуація в Криму після возз'єднання з Росією". Вона наголосила, що "доповідачка не зробила спроби відвідати Крим" і послуговувалася інформацією, отриманою від "терористичних організацій".

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Інший член російської делегації, також позафракційний Олександр Башкін заявив, що "доповідь повна брехні, яку розповіли люди, котрі не живуть" у Криму, тож "російська делегація не подавала жодних поправок до резолюції, бо її неможливо виправити". Його колега Юрій Олейніков звинуватив ПАРЄ у тому, що вона "зводить до абсолюту вимоги кількох дисидентів і роздратованих іммігрантів, які прагнуть помсти, ігноруючи реальний стан речей у Криму".

Відповідаючи на критику російських депутатів, Еварсдоттір зазначила, що під час роботи над доповіддю російські колеги жодного разу не відповіли на повідомлення про факти арештів, зникнень, тортур кримських татар, які є "серйозним порушенням норм міжнародного гуманітарного права і прав людини". "Я була вражена, адже ці дії чинить влада, а російські депутати не реагують, не надають своїх контраргументів", - сказала доповідачка і зазначила, якщо російська сторона не спростовує цієї інформації, то вона "мовчки погоджується з нею".

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