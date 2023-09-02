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РелігіяВатикан

Папа Римський закликав розвіяти "темні хмари війни"

Роман Губа
2 вересня 2023 р.

Франциск вкотре закликав до миру в світі. Тепер під час візиту до Монголії. "Темні хмари війни мають бути розвіяні прагненням до братерства, в якому напруженість вирішується шляхом діалогу", каже понтифік.

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Папа Римський Франциск у Монголії
Папа Римський Франциск у МонголіїФото: Andrew Medichini/AP/picture alliance

Глава католицької церкви Папа Римський Франциск закликав лідерів світу розвіяти "темні хмари війни". Про це він заявив у суботу, 2 вересня, під час візиту до Монголії, яка має одну з найменших католицьких громад у світі, що складає менше півтори тисячі людей.

У своїй промові до президента, уряду та дипломатичного корпусу країни Франциск назвав себе "паломником дружби, який приходить тихо". "Нехай темні хмари війни будуть розвіяні, розвіяні твердим прагненням до загального братерства, в якому напруженість вирішується шляхом зустрічі та діалогу, а фундаментальні права всіх людей гарантуються", - цитує Reuters слова понтифіка.

Раніше російські ЗМІ писали, що Папа Римський пропонував главі Російської православної церкви Кирилу зустрітися в аеропорту Москви, коли він полетить до Монголії або вертатиметься з неї до Ватикану. Офіційної інформації про можливість їхньої зустрічі не було.

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З початку повномасштабної війни Росії проти України Франциск неодноразово пропонував себе як посередника для переговорів між Москвою та Києвом. Влітку він відправив з "миротворчою місією" до обох столиць свого "мирного посланця" Маттео Дзуппі. Той намагається допомогти з поверненням в Україну депортованих до Росії дітей. Для цього він зустрічався з Кирилом, який підтримує війну, та з дитячою омбудсменкою РФ, яка має ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду в Гаазі за воєнні злочини в Україні. 

Сам Папа днями втрапив у скандал через виступ перед російською католицькою молоддю, в якому говорив про "велику Росію" і називав Російську імперію "країною великої культури та великої людяності".

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