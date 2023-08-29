Російські наративи Франциска обурили не тільки українців

Глава католицької церкви Папа Римський Франциск звернувся до російської католицької молоді зі закликом не відмовлятись від імперської спадщини Росії. Заява понтифіка викликала хвилю обурення не тільки в Україні.

"Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії - великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви - нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам - дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами". З такими словами Папа Римський Франциск звернувся під час телемосту до учасників Всеросійської зустрічі католицької молоді, яка проходила з 23 по 27 серпня в Санкт-Петербурзі.

Розшифровка звернення понтифіка до російської молоді була оприлюднена на інформаційному порталі святого престолу Vatican News, однак слова понтифіка, навколо яких здійнявся скандал, у текстовій версії відсутні. Щоправда почути їх можна на відеозаписі промови Франциска.

З реакцією на слова Франциска про "нащадків великої Росії" у Кремлі не забарилися. Як написало російське державне інформагентство "ТАСС", речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков похвалив Папу Римського за "знання російської історії".

Слова Папи Римського спричинили хвилю критики в Україні

Слова глави католицької церкви викликали різку критику з боку офіційного Києва. Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко зауважив у своєму дописі у Facebook, що саме такою імперіалістичною пропагандою, "духовними скрепами" і "потребою" в порятунку "великої Матінки Росії" Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотень українських міст і сіл. "Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, які, власне, і є причиною хронічної агресивності Росії, свідомо або несвідомо, звучать з вуст Папи Римського, місія якого, в нашому розумінні, якраз полягає в тому, аби відкрити очі російської молоді на руйнівний курс нинішнього російського керівництва", - прокоментував речник МЗС України.

У зв'язку з цим варто нагадати, що президент Росії Володимир Путін, виправдовуючи вторгнення в Україну, наводив як приклад саме Петра І. У червні 2022 року, зустрічаючись з молодими підприємцями на ВДНГ, він заявив, що російський імператор під час Північної війни зі Швецією не відторгав чужі території, а повертав свої.

Київська релігієзнавиця Ірина Богачевська припускає, що виступаючи перед російською молоддю Франциск висловися більше як людина, знівелювавши свою роль, як очільника Церкви. На її думку, такий погляд на Росію обумовлений походженням Франциска, який народився і виріс в Латинській Америці.

"Франциск послідовник теологічної школи звільнення, що є пануючим релігійним наративом Латинської Америки. Там дуже поширені ліві ідеї, критично сприймають ідею гегемонії США, капіталізму, культу споживацтва. Нинішній Папа Римський зростав у цьому дискурсі і середовищі, тому йому близькі російські наративи і він діє відповідно", - прокоментувала у розмові з DW Ірина Богачевська.

Вона вважає, що пропагуючи "примирення українців і росіян попри все" Франциск не відповідає очікуванням католиків в Україні та в інших країнах. "Його намагання бути миротворцем і модерувати "переговорний попри все" процес настільки не враховує реальність, що показує безсилість і слабкість папського престолу", - каже релігієзнавиця.

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Українські католики назвали слова Папи Римського "болісними"

Критика пролунала й з боку Римо-католицької церкви в Україні. Там не сумніваються в підтримці українського народу з боку Папи Римського, однак зауважують, що подібні висловлювання понтифіка є болісними для українців.

"Згадка про "велику Росію", з її величною культурою та людяністю, на жаль, засвідчують подальше існування міфу про гуманізм та велич держави, яка вже дев'ять років веде проти України кровопролитну та жорстоку війну. Згадані висловлювання для нас є болісними та викликають занепокоєння" , - заявив голова Конференції єпископів Римсько-католицької церкви в Україні, єпископ Віталій Скомаровський.

"Як Церква та українське суспільство ми відкидаємо та вважаємо неприпустимими будь-які прояви підтримки "русского міра", який приніс стільки болю та страждань на нашу землю та до наших родин", - йдеться в тексті заяви, опублікованій порталом Релігійно-інформаційної служби України.

Скомаровьский вважає, що такі непорозуміння викликані браком відповідного діалогу між Папою Римським та Україною на церковному та дипломатичному рівні. Він сподівається, що зворотна реакція від українського суспільства на слова Папи Римського Франциска допоможе виправити ситуацію та уникнути непорозумінь у майбутньому.

УГКЦ закликають Ватикан роз'яснити ситуацію

В Українській греко-католицькій церкві (УГКЦ) попереджають про небезпеку, що ці слова можуть бути сприйняті як підтримка того націоналізму й імперіалізму, який став причиною війни в Україні. "Як Церква, ми хочемо заявити, що в контексті агресії Росії проти України подібні висловлювання надихають неоколоніальні амбіції країни-агресора, хоча мали б категорично засуджувати такий спосіб "бути росіянами", - заявив глава УГКЦ Святослав (Шевчук), слова якого цитує сайт Української греко-католицької церкви.

Глава УГКЦ висловив сподівання, що слова Папи Римського Франциска були сказані спонтанно, без жодних спроб історичних оцінок та без підтримки імперіалістичних амбіцій Росії. Разом з тим Святослав Шевчук зазначив, що слова понтифіка спричинили біль не лише серед єпископату, духовенства, монашества та вірних УГКЦ, а й інших конфесій і релігійних організацій та викликали "глибоке розчарування в суспільстві".

УГКЦ закликала Ватикан пояснити ситуацію "з метою уникнення будь-яких маніпуляцій щодо намірів, контексту та висловлювань, присвоєних Святішому Отцеві".

У Ватикані виправдовуються

Тим часом на критику вже відповіли у Ватикані. Представник Святого Престолу Маттео Бруні сказав, що Папа Римський Франциск не звеличував імперіалізм у своєму зверненні, написав у вівторок, 29 серпня, портал Vatican News. Як наголосив Бруні, понтифік сказав це спонтанно. "Папа хотів підбадьорити молодих людей, щоб вони зберігали і просували те, що є позитивним у великій російській культурно-духовній спадщині, і, безумовно, він не мав наміру вихваляти імперську логіку і правителів, яких згадав, щоб вказати на деякі відповідні історичні періоди", - зазначив Маттео Бруні. За його словами, Папа Римський закликав молодих росіян бути "сіячами сім'я примирення".

"Хто шукає "людяності" в російській імперії, більше не має авторитетного голосу"

У німецьких соціальних мережах промова Франциска також не залишилась непоміченою. На думку фахівця зі Східної Європи, дослідника сталінізму Іммо Ребічека (Immo Rebitschek) з Університету імені Фрідріха Шиллера в Єні, "існує різниця між тим, щоб виступати за мир як Папа Римський й активно заохочувати агресора. Франциск не залишає сумнівів у тому, що він є солідарним із сильнішим. Україна має союзників у Європі, але Ватикан не належить до них". Філосов наголосив, що той, "хто шукає "людяності" в російській імперії, більше не має авторитетного голосу в цьому питанні".

Теолог Реґіна Ельснер (Regina Elsner) з університету в Мюнстері різко відреагувала на заяву апостольської нунціатури в Україні, в якій з огляду на промову Франциска наголошується, що Папа Римський є "рішучим противником і критиком будь-якої форми імперіалізму чи колоніалізму". У своєму пості в соціальній мережі Х вона назвала ці слова "повним провалом у розумінні Росії і цієї війни". Відповідаючи на запитання Католицького інформаційного агентства (KNA), Ельснер назвала слова Франциска "невдалими, якщо читати їх доброзичливо". На її думку, Папа Римський або його радники, очевидно, не знали про значення Петра І та Катерини ІІ для імперіалістичної самосвідомості Росії і, відповідно, для досвіду гноблення України та багатьох меншин у самій Росії.

Можливо, Франциск хотів нагадати російській католицькій молоді про історію "іншої Росії", вважає Ельснер. Але "він не бачить, що ця "інша Росія" - просто просочена романтизмом фантазія, котра має мало спільного з реальністю, і передусім зі сучасною політикою Росії відносно історії".