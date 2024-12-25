Папа Римський знову закликав до переговорів щодо України

Папа Римський Франциск у різдвяному посланні наголосив на потребі у "мужності, необхідній аби відкрити двері до переговорів" у війні, розв'язаній Росією проти України.

Папа Римський Франциск закликав розпочати переговори щодо завершення війни Росії проти України. З такими словами понтифік виступив у традиційному різдвяному посланні Urbi et Orbi ("Місту та світу") у середу, 25 грудня.

Повний текст звернення був опублікований на сайті пресслужби Святого престолу.

"Нехай замовкне зброя в змученій війною Україні"

Папа Римський зачитав послання з балкону Собору Святого Петра у Ватикані. Його слухали тисячі вірян, які зібралися на майдані перед храмом.

"Цього Різдва, на початку Ювілейного року, я запрошую кожну людину, усі народи та нації набратися хоробрості пройти через Святу браму (Собор Святого Петра. - Ред.), щоб стати паломниками надії, змусити замовкнути зброю та подолати розбіжності! Нехай замовкне зброя у змученій війною Україні! Нехай буде мужність, необхідна аби відкрити двері до переговорів, діалогу та зустрічей, щоб досягти справедливого та тривалого миру", - сказав він.

Також Папа Римський закликав зупинити конфлікти у Секторі Гази, Лівані, Сирії, М'янмі, країнах Африки та Латинської Америки. Понтифік згадав і поділ острова Кіпр.

Заява Франциска про переговори і "білий прапор"

У березні в інтерв'ю швейцарській телекомпанії RSI Франциск, коментуючи війну Росії проти України, заявив, що вважає найсильнішим того, "хто бачить ситуацію, думає про людей і має мужність підняти білий прапор і вести переговори".

МЗС України викликало папського нунція в країні, щоб висловити йому розчарування цими словами понтифіка. Слова Франциска про білий прапор для України викликали критику й у Німеччині.

Згодом представник Франциска кардинал П'єтро Паролін уточнив, що насамперед агресію має припинити Росія.