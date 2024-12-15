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СуспільствоУкраїна

П'яний водій BMW влаштував ДТП біля Львова: семеро загиблих

Дмитро Шварц
15 грудня 2024 р.

Біля Львова зіткнулися автомобіль BMW, автопоїзд DAF та мікроавтобус Mercedes Sprinter. Поліція затримала водія легковика, який, за словами правоохоронців, у стані алкогольного сп'яніння виїхав на зустрічну смугу.

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Знак ДТП
За даними поліції, винуватцем ДТП був водій BMWФото: picture-alliance/dpa/F. Gabbert

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди  неподалік села Чижиків поблизу Львова вранці неділі, 15 грудня, загинуло семеро осіб, а ще троє - отримали травми.

Як повідомило Головне управління Національної поліції України у Львівській області, близько 5:30 на автодорозі "Тернопіль - Львів - Рава-Руська" відбулося зіткнення автомобіля BMW, автопоїзда DAF та мікроавтобуса Mercedes Sprinter.

"Від отриманих внаслідок ДТП травм на місці загинули семеро людей - пасажири мікроавтобуса Mercedes Sprinter, дані яких уточнюються. Крім того, троє осіб було травмовано - 45-річний водій вантажівки, 39-річний кермувальник мікроавтобуса та його 23-річна пасажирка. Вони госпіталізовані у лікувальні заклади Львова - встановлюються діагнози", - йдеться у повідомленні поліції.

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Поліція затримала водія BMW

Також повідомляється, що поліцейські встановили попередню причину ДТП та затримали водія BMW. "Як попередньо встановили правоохоронці, водій BMW, 23-річний мешканець Львівського району, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автопоїздом DAF, після чого тягач у некерованому стані зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Водій легковика залишив транспортний засіб та втік з місця події", - йдеться у повідомленні поліції.

Також правоохоронці заявили, що затриманий, попередньо, перебував у стані алкогольного сп'яніння, тому було призначено експертизу. 

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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