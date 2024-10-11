Масштабна ДТП на Львівщині: троє загиблих, 35 травмованих

Рейсовий автобус "Варшава-Одеса" зіткнувся з вантажівкою "Нової пошти" на окружній Львова. Внаслідок аварії троє людей загинули, ще 35 травмовано. Поліція з'ясовує деталі інциденту.

Вранці у п'ятницю, 11 жовтня, на трасі "Київ-Чоп" в районі села Чишки біля Львова трапилась масштабна аварія за участю рейсового автобуса "Варшава-Одеса". Троє людей загинули, ще 35 отримали травми різної важкості, повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації (ОВА).

Як уточнили у поліції Львівської області, близько 06:30 відбулося зіткнення чотирьох транспортних засобів: вантажівки, мікроавтобуса Mercedes Sprinter, автомобіля Skoda та автобуса Plaxton Elite. "Від отриманих внаслідок ДТП травм загинули три людини: водій і пасажир вантажівки та пасажир автобуса, дані яких уточнюються", - йдеться у повідомленні відомства у мережі Facebook.

За повідомленням, Львівської ОВА вантажівка належить компанії "Нова пошта", місцеві ЗМІ зазначають, що автобус виконував рейс транспортної компанії FlixBus.