У Хмельницькому п'яний водій збив на смерть трьох жінок

У Хмельницькому водій BMW X6 з явними ознаками сп'яніння в'їхав у зупинку громадського транспорту, у результаті чого загинули троє жінок.

У Хмельницькому у понеділок, 18 листопада, водій BMW X6 з явними ознаками сп'яніння в'їхав у зупинку громадського транспорту, у результаті чого загинули троє жінок.

"Водій автомобіля BMW X6, рухаючись по вул. Зарічанській, допустив дотичне зіткнення з автомобілями Skoda Octavia та Mazda, після чого в'їхав у зупинку громадського транспорту. У результаті ДТП троє жінок (60, 56 та 53 років), які стояли на зупинці, від отриманих травм загинули", - повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області.

Правоохоронці затримали водія на місці події, а за фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб"). Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років ув'язнення.

Нагадаємо, що 21 жовтня в Солом'янському районі Києва вантажний автомобіль врізався на зупинці громадського транспорту в маршрутне таксі, внаслідок чого загинула одна з пасажирок маршрутки.