У Києві "Газель" врізалась в маршрутку - загинула пасажирка

У Києві "Газель" врізалась в маршрутку - загинула пасажирка21 жовтня 2024 р.
У понеділок, 21 жовтня, в Солом'янському районі Києва вантажний автомобіль врізався на зупинці громадського транспорту в маршрутне таксі, внаслідок чого загинула одна з пасажирок маршрутки.
Як повідомила Київська міська прокуратура, близько 10 ранку 70-річний водій автомобіля "Газель", рухаючись по вулиці Вадима Гетьмана, в'їхав у маршрутний автобус марки "Атаман", що зупинився для посадки-висадки пасажирів.
У поліції Києва зазначили, що "Газель" врізалась в маршрутку на повній швидкості.
"Згідно даних "Драгера", водій "Газелі" не перебував у стані алкогольного сп'яніння. З його слів, у вантажного автомобіля відмовили гальма", - повідомили в прокуратурі.
Одна загибла, вісім постраждалих у ДТП
Рятувальники деблокували жінку, яку затиснуло на пасажирському сидінні в маршрутному транспорті, а також водія вантажівки.
За даними Київської міської державної адміністрації, через ДТП постраждали дев'ять людей. Сімох госпіталізували.
Одна з травмованих пасажирок, 72-річна жінка, померла дорогою до лікарні.