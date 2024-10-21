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СуспільствоУкраїна

У Києві "Газель" врізалась в маршрутку - загинула пасажирка

Дмитро Шварц
21 жовтня 2024 р.

Водій вантажівки на повній швидкості врізався в маршрутний автобус, що зупинився для посадки-висадки пасажирів на зупинці громадського транспорту. Пасажирка маршрутки померла дорогою до лікарні, ще 8 людей постраждали.

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ДТП
72-річна пасажирка маршрутки померла дорогою до лікарніФото: picture-alliance/dpa/F. Gabbert

У понеділок, 21 жовтня, в Солом'янському районі Києва вантажний автомобіль врізався на зупинці громадського транспорту в маршрутне таксі, внаслідок чого загинула одна з пасажирок маршрутки.

Як повідомила Київська міська прокуратура, близько 10 ранку 70-річний водій автомобіля "Газель", рухаючись по вулиці Вадима Гетьмана, в'їхав у маршрутний автобус марки "Атаман", що зупинився для посадки-висадки пасажирів. 

У поліції Києва зазначили, що "Газель" врізалась в маршрутку на повній швидкості.

"Згідно даних "Драгера", водій "Газелі" не перебував у стані алкогольного сп'яніння. З його слів, у вантажного автомобіля відмовили гальма", - повідомили в прокуратурі. 

Одна загибла, вісім постраждалих у ДТП

Рятувальники деблокували жінку, яку затиснуло на пасажирському сидінні в маршрутному транспорті, а також водія вантажівки. 

За даними Київської міської державної адміністрації, через ДТП постраждали дев'ять людей. Сімох госпіталізували. 

Одна з травмованих пасажирок, 72-річна жінка, померла дорогою до лікарні. 

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