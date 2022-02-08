Смертельні маршрутки: що не так з цим транспортом в Україні (відео)

В уряді обіцяють суворіше карати водіїв і власників автомобілів, які їздять на лисій гумі. Крім того, в Раді вже зареєстрували законопроєкти, якими хочуть заборонити на міжміських і приміських маршрутах транспорт без пасків безпеки. За порушення планують карати штрафами в 34 тисячі гривень. Та закон і нині вимагає паски безпеки для автобусів, які їздять на маршрути довжиною понад 50 кілометрів. Чому ж не вдається запобігти смертельним ДТП за участю маршруток?