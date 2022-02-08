 Смертельні маршрутки: що не так з цим транспортом в Україні (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.02.2022

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Політика й суспільство

Смертельні маршрутки: що не так з цим транспортом в Україні (відео)

Чи не щодня в новинах - аварії за участі автобусів і маршруток, внаслідок яких є загиблі. Чим небезпечний український міжміський транспорт і як запобігти таким аваріям? DW з'ясовувала.

Чому їздити в українському транспорті часто небезпечно?

Чому їздити в українському транспорті часто небезпечно?

В уряді обіцяють суворіше карати водіїв і власників автомобілів, які їздять на лисій гумі. Крім того, в Раді вже зареєстрували законопроєкти, якими хочуть заборонити на міжміських і приміських маршрутах транспорт без пасків безпеки. За порушення планують карати штрафами в 34 тисячі гривень. Та закон і нині вимагає паски безпеки для автобусів, які їздять на маршрути довжиною понад 50 кілометрів. Чому ж не вдається запобігти смертельним ДТП за участю маршруток?

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Ідеальна маршрутка: нові правила КМДА і реальність на дорогах Києва (відео)

Маршрутка з кондиціонером, за кермом якої українськомовний водій в уніформі і де не лунає шансон. Такий транспорт, за приписами КМДА, має перевозити пасажирів у Києві. DW шукала взірцеву маршрутку - дивіться, чи знайшла!  

Старі маршрутки: чи можливо від них відмовитися? (відео)

Війну старим маршруткам оголосило Мінінфраструктури України. Підвищення якості міського транспорту хочуть досягти, зокрема, спонукавши міста купувати послуги приватних перевізників у системі ProZorro. Репортаж з Вінниці.  

Громадський електротранспорт в Україні: чому немає електробусів (відео)

Громадський транспорт в Україні має стати електричним на 75 відсотків до 2030 року. Про це йдеться в урядовій стратегії. Чи реальна така мета? І чому виробництво електробусів в Україні є, але на дорогах їх немає?  

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Чи не щодня в новинах - аварії із загиблими за участі маршруток. Чим небезпечний цей транспорт і як запобігти аваріям?

Смертельні маршрутки: що не так з міжміським транспортом в Україні (08.02.2022) 08.02.2022

Чи не щодня в новинах - аварії із загиблимиза участі автобусів і маршруток. Чим небезпечний український міжміський транспорт і як запобігти таким аваріям - DW з'ясовувала.

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