Смертельні маршрутки: що не так з цим транспортом в Україні (відео)

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Чи не щодня в новинах - аварії за участі автобусів і маршруток, внаслідок яких є загиблі. Чим небезпечний український міжміський транспорт і як запобігти таким аваріям? DW з'ясовувала.
В уряді обіцяють суворіше карати водіїв і власників автомобілів, які їздять на лисій гумі. Крім того, в Раді вже зареєстрували законопроєкти, якими хочуть заборонити на міжміських і приміських маршрутах транспорт без пасків безпеки. За порушення планують карати штрафами в 34 тисячі гривень. Та закон і нині вимагає паски безпеки для автобусів, які їздять на маршрути довжиною понад 50 кілометрів. Чому ж не вдається запобігти смертельним ДТП за участю маршруток?
Маршрутка з кондиціонером, за кермом якої українськомовний водій в уніформі і де не лунає шансон. Такий транспорт, за приписами КМДА, має перевозити пасажирів у Києві. DW шукала взірцеву маршрутку - дивіться, чи знайшла!
Війну старим маршруткам оголосило Мінінфраструктури України. Підвищення якості міського транспорту хочуть досягти, зокрема, спонукавши міста купувати послуги приватних перевізників у системі ProZorro. Репортаж з Вінниці.