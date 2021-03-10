 Громадський електротранспорт в Україні: чому немає електробусів (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.03.2021

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Політика й суспільство

Громадський електротранспорт в Україні: чому немає електробусів (відео)

Громадський транспорт в Україні має стати електричним на 75 відсотків до 2030 року. Про це йдеться в урядовій стратегії. Чи реальна така мета? І чому виробництво електробусів в Україні є, але на дорогах їх немає?

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Електробусів якщо і з’являються в українських містах, то лише як поодинокі експерименти. Приміром, у Києві з кінця 2018-го курсує китайський електробус. На одній зарядці він може проїхати до 300 кілометрів. Подібні електробуси також тестувалися у Вінниці, Житомирі та інших містах. У Львові на заводі "Електрон" збирають електробуси українського виробництва - Е19. Вони вдвічі дорожчі за дизельні автобуси, але в експлуатації щонайменше вдесятеро дешевші, запевняє сам виробник, тож різниця у вартості має компенсуватися вже за 5 років. Однак українськими дорогами електробуси українського виробництва поки так і не їздять - за контрактами їх поставляють до Колумбії, Єгипту та інших країн. Чому?

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