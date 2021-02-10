Старі маршрутки: чи можливо від них відмовитися? (відео)

Здебільшого основну частину перевезень в населених пунктах забезпечують маршрутки, часто старі й небезпечні. Але на початаку року Міністерство інфраструктури України оголосило їм війну. У відомстві хочуть прибрати з вулиць звичні для українців "богдани" й "газелі", натомість пустити зручні автобуси й електротранспорт. За задумом відомства, міста повинні купувати у перевізників транспортну послугу через систему ProZorro. Чи можливо відмовитися від маршруток, DW з'ясовувала у Вінниці: