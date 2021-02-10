 Старі маршрутки: чи можливо від них відмовитися? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.02.2021

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Економіка

Старі маршрутки: чи можливо від них відмовитися? (відео)

Війну старим маршруткам оголосило Мінінфраструктури України. Підвищення якості міського транспорту хочуть досягти, зокрема, спонукавши міста купувати послуги приватних перевізників у системі ProZorro. Репортаж з Вінниці.

Старі маршрутки: позбутися не можна залишити?

Старі маршрутки: позбутися не можна залишити?

Здебільшого основну частину перевезень в населених пунктах забезпечують маршрутки, часто старі й небезпечні. Але на початаку року Міністерство інфраструктури України оголосило їм війну. У відомстві хочуть прибрати з вулиць звичні для українців "богдани" й "газелі", натомість пустити зручні автобуси й електротранспорт. За задумом відомства, міста повинні купувати у перевізників транспортну послугу через систему ProZorro. Чи можливо відмовитися від маршруток, DW з'ясовувала у Вінниці:

 

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Докладно

Старі маршрутки: позбутися не можна залишити?

Старі маршрутки: чи можливо від них відмовитися? (відео)

Війну старим маршруткам оголосило Мінінфраструктури України. Та чи можливо відмовитися від них?  

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