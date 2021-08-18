 Ідеальна маршрутка: нові правила КМДА і реальність на дорогах Києва (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.08.2021

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Політика й суспільство

Ідеальна маршрутка: нові правила КМДА і реальність на дорогах Києва (відео)

Маршрутка з кондиціонером, за кермом якої українськомовний водій в уніформі і де не лунає шансон. Такий транспорт, за приписами КМДА, має перевозити пасажирів у Києві. DW шукала взірцеву маршрутку - дивіться, чи знайшла!

Ідеальна маршрутка по-київськи: яка вона?

Ідеальна маршрутка по-київськи: яка вона?

Київська міська державна адміністрація цього літа вирішила відреагувати на багаторічні скарги пасажирів запровадженням нових правил перевезень для маршруток. У відповідь на запит DW Департамент транспорту повідомив, що водії мають бути в формі, їм заборонено розміщувати в салоні зайві предмети, вмикати музику. Вони мають оголошувати зупинки двома мовами - українською та англійською, спілкуватися з пасажирами лише державною під загрозою розірвання договору на перевезення в односторонньому порядку. В маршрутках має бути не менше 50 місць. Вони мають бути оснащенні системами охолодження та обігріву. DW шукала взірцеву маршрутку - дивіться, чи знайшла!

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