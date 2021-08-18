Ідеальна маршрутка: нові правила КМДА і реальність на дорогах Києва (відео)

Київська міська державна адміністрація цього літа вирішила відреагувати на багаторічні скарги пасажирів запровадженням нових правил перевезень для маршруток. У відповідь на запит DW Департамент транспорту повідомив, що водії мають бути в формі, їм заборонено розміщувати в салоні зайві предмети, вмикати музику. Вони мають оголошувати зупинки двома мовами - українською та англійською, спілкуватися з пасажирами лише державною під загрозою розірвання договору на перевезення в односторонньому порядку. В маршрутках має бути не менше 50 місць. Вони мають бути оснащенні системами охолодження та обігріву. DW шукала взірцеву маршрутку - дивіться, чи знайшла!