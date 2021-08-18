Ідеальна маршрутка: нові правила КМДА і реальність на дорогах Києва (відео)

Маршрутка з кондиціонером, за кермом якої українськомовний водій в уніформі і де не лунає шансон. Такий транспорт, за приписами КМДА, має перевозити пасажирів у Києві. DW шукала взірцеву маршрутку - дивіться, чи знайшла!
Київська міська державна адміністрація цього літа вирішила відреагувати на багаторічні скарги пасажирів запровадженням нових правил перевезень для маршруток. У відповідь на запит DW Департамент транспорту повідомив, що водії мають бути в формі, їм заборонено розміщувати в салоні зайві предмети, вмикати музику. Вони мають оголошувати зупинки двома мовами - українською та англійською, спілкуватися з пасажирами лише державною під загрозою розірвання договору на перевезення в односторонньому порядку. В маршрутках має бути не менше 50 місць. Вони мають бути оснащенні системами охолодження та обігріву. DW шукала взірцеву маршрутку - дивіться, чи знайшла!
Війну старим маршруткам оголосило Мінінфраструктури України. Підвищення якості міського транспорту хочуть досягти, зокрема, спонукавши міста купувати послуги приватних перевізників у системі ProZorro. Репортаж з Вінниці.
Наступна серія відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" розповідає про швидкий, зручний, але не ідеальний громадський транспорт у ФРН.
Проїзд у громадському транспорті з електронним квитком та оплата банківською карткою, нові зупинки та точний графік руху. Житомир одним із перших в Україні почав реформувати транспортну систему. Репортаж DW.