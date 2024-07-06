На Рівненщині в аварію потрапила маршрутка: 14 загиблих

КатастрофиУкраїна
На Рівненщині в аварію потрапила маршрутка: 14 загиблих6 липня 2024 р.
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У Рівненській області в суботу, 6 липня, сталася масштабна автокатастрофа за участі автоцистерни й маршрутного мікроавтобуса з пасажирами. Як повідомив міністр внутрішніх справ УкраїниІгор Клименко, внаслідок інциденту загинуло 14 осіб.
"14 осіб загинуло, серед них 6-річна дитина. Одна жінка вижила, медики борються за її життя", - написав Клименко у Telegram-каналі.
На місці працюють рятувальники та поліцейські та тривають пошукові роботи, уточнив посадовець.
Згодом Facebook-сторінка ГУ Нацполіції Рівненщини продублювала повідомлення Клименка, додавши до нього фото з місця трагічної події, на якому видно частину сильно обгорілого транспортного засобу.