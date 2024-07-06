На Рівненщині в аварію потрапила маршрутка: 14 загиблих

Унаслідок зіткнення автоцистерни маршрутним мікроавтобусом загинуло 14 осіб, зокрема, 6-річна дитина. Ще одна людина у вкрай важкому стані.

У Рівненській області в суботу, 6 липня, сталася масштабна автокатастрофа за участі автоцистерни й маршрутного мікроавтобуса з пасажирами. Як повідомив міністр внутрішніх справ УкраїниІгор Клименко, внаслідок інциденту загинуло 14 осіб.

"14 осіб загинуло, серед них 6-річна дитина. Одна жінка вижила, медики борються за її життя", - написав Клименко у Telegram-каналі.

На місці працюють рятувальники та поліцейські та тривають пошукові роботи, уточнив посадовець.

Згодом Facebook-сторінка ГУ Нацполіції Рівненщини продублювала повідомлення Клименка, додавши до нього фото з місця трагічної події, на якому видно частину сильно обгорілого транспортного засобу.