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ПолітикаУкраїна

Зеленський звільнив голову РДА, що збив пішоходів у Броварах

Віолетта Чайковська
27 квітня 2024 р.

Президент звільнив Володимира Майбоженка за "порушення ним Конституції і законів України".

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Президент України Володимир Зеленський
Зеленський підписав розпорядження про звільнення МайбоженкаФото: Ukrainian Presidency/abaca/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Броварської районної державної адміністрації (РДА) Київської області Володимира Майбоженка.

Як ідеться в розпорядженні президента від 27 квітня, Майбоженко звільнений "відповідно до пункту 1 частини першої статті 9 закону України "Про місцеві державні адміністрації". Згідно з ним, "повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються президентом України у разі порушення ними Конституції України і законів України".

Майбоженко збив чотирьох людей

26 квітня Майбоженко проїхав на авто в Броварах перехрестя на червоний сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та наїхав на чотирьох пішоходів. Двоє чоловіків дістали тяжкі травми. Дитина 2,5 року та її мама мають травми середнього ступеню тяжкості. 

Майбоженка затримали. В його крові виявили 2,31 проміле алкоголю. Його підозрюють в порушенні правил безпеки дорожнього руху керуванням авто у нетверезому стані.

Суд узяв Майбоженка під варту на два місяці без права внесення застави - як запобіжний захід на час розгляду справи. Йому загрожує до восьми років тюрми з позбавленням права керувати транспортом на такий же строк. Остаточний вирок судом не винесений.

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