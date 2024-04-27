ДТП у Броварах: голову РДА взяли під варту без застави

Голову Броварської районної адміністрації, який напідпитку збив на авто пішоходів, помістили на два місяці в СІЗО без права внесення застави.

Шевченківській районний суд Києва постановив у суботу, 27 квітня, помістити до слідчого ізолятора (СІЗО) на два місяці без права внесення застави голову Броварської районної державної адміністрації (РДА) Володимира Майбоженка, якого підозрюють у вчиненні ДТП у стані алкогольного сп'яніння.

"За клопотанням прокурорів голові РДА Київщини, який напередодні скоїв ДТП з чотирма постраждалими, обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою строком на два місяці", - повідомляє Офіс генерального прокурора.

Таким чином суд повністю задовольнив клопотання прокурорів. Майбоженка підозрюють в порушенні правил безпеки дорожнього руху керуванням авто у нетверезому стані. Відповідна санкція Кримінального кодексу передбачає до восьми років тюрми з позбавленням права керувати транспортом на такий же строк.

У ДТП постраждали четверо людей

26 квітня у Броварах Майбоженко проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та наїхав на пішоходів. У його крові виявили 2,31 проміле алкоголю.

Унаслідок ДТП постраждали четверо людей. Двоє чоловіків - у тяжкому стані в реанімації. В обох - множинні переломи та забої, а також струс і закриті черепно-мозкові травми. Натомість постраждалі дитина 2,5 року та її мама мають травми середнього ступеню тяжкості. У дитини перелом плеча та рана носа і підшкірна гематома потиличної ділянки голови, у мами - струс, переломи і травма грудної клітини.

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко вже пообіцяв звільнити Майбоженка.