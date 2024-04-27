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ДТП у Броварах: голову РДА взяли під варту без застави

Олександр Куницький
27 квітня 2024 р.

Голову Броварської районної адміністрації, який напідпитку збив на авто пішоходів, помістили на два місяці в СІЗО без права внесення застави.

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Затримання, арешт
Голову РДА, який збив напідпитку пішоходів, взяли під вартуФото: David Inderlied/dpa/picture alliance

Шевченківській районний суд Києва постановив у суботу, 27 квітня, помістити до слідчого ізолятора (СІЗО) на два місяці без права внесення застави голову Броварської районної державної адміністрації (РДА) Володимира Майбоженка, якого підозрюють у вчиненні ДТП у стані алкогольного сп'яніння.

"За клопотанням прокурорів голові РДА Київщини, який напередодні скоїв ДТП з чотирма постраждалими, обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою строком на два місяці", - повідомляє Офіс генерального прокурора. 

Таким чином суд повністю задовольнив клопотання прокурорів. Майбоженка підозрюють в порушенні правил безпеки дорожнього руху керуванням авто у нетверезому стані. Відповідна санкція Кримінального кодексу передбачає до восьми років тюрми з позбавленням права керувати транспортом на такий же строк. 

У ДТП постраждали четверо людей

26 квітня у Броварах Майбоженко проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та наїхав на пішоходів. У його крові виявили 2,31 проміле алкоголю. 

Унаслідок ДТП постраждали четверо людей. Двоє чоловіків - у тяжкому стані в реанімації. В обох - множинні переломи та забої, а також струс і закриті черепно-мозкові травми. Натомість постраждалі дитина 2,5 року та її мама мають травми середнього ступеню тяжкості. У дитини перелом плеча та рана носа і підшкірна гематома потиличної ділянки голови, у мами - струс, переломи і травма грудної клітини.

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко вже пообіцяв звільнити Майбоженка.

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