Аварія люксового BMW з України у Берліні: двоє загиблих

Двоє осіб загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля з українськими номерними знаками, яка сталася у ніч на середу, 29 травня, в Берліні. 18-річна пасажирка автомобіля BMW загинула на місці аварії. Як повідомили вранці у п'ятницю, 31 травня, у берлінській поліції, напередодні у лікарні помер також 27-річний чоловік, який перебував в автомобілі. За даними видання B.Z., саме він був за кермом BMW.

ДТП сталося майже о другій годині ночі на знаменитому бульварі Курфюрстендамм в районі Шарлоттенбурґ-Вільмерсдорф у німецькій столиці. Водій люксового автомобіля BMW640i, у якому перебувало ще троє пасажирів, на великій швидкості рухався у зоні, де максимальна дозволена швидкість становить 30 кілометрів на годину. У якийсь момент водій не впорався з управлінням авто й врізався в бетонний бордюр, що розділяє смуги зустрічного руху, після чого автомобіль загорівся.

Автомобіль BMW640i після зіткнення з бетонним бордюром загорівся Фото: Michael Ukas/dpa/picture alliance

За інформацією видання B.Z., вогонь спалахнув у моторному відсіку і перекинувся на панель приладів машини. 18-річна пасажирка, що сиділа на передньому сидінні, загинула на місці аварії. Інша 20-річна пасажирка, що перебувала на задньому сидінні, змогла вибратися з автомобіля самостійно. Тільки оперативне втручання лікарів швидкої допомоги, двох поліцейських і трьох перехожих врятувало інших молодих людей, що були в машині, від загибелі на місці пригоди.

В повідомленні поліції Берліна не вказується громадянство водія та пасажирів автомобіля. Але видання B.Z. з посиланням на представників поліції повідомило , що троє з чотирьох осіб в автомобілі були українцями. Особу 25-річного пасажира поки що встановити не вдалося.

У прокуратурі Берліна у п'ятницю повідомили про проведення розслідування за фактом ненавмисного вбивства і незаконних автоперегонів. За словами свідків, автомобіль рухався на великій швидкості. Поліція поки не встановила, з якою саме швидкістю їхав BMW. Під час гасіння пожежі від вдихання диму постраждали двоє поліцейських, їм було надано амбулаторну допомогу в лікарні.