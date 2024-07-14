ДТП автобуса з паломниками на Тернопільщині: є постраждалі

ДТП автобуса з паломниками на Тернопільщині: є постраждалі14 липня 2024 р.
У Тернопільській області в неділю, 14 липня, сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі автобуса з пасажирами. Як повідомила пресслужба поліції області, за попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.
Зазначається, що аварія сталася близько 8:00 ранку на автодорозі поблизу села Раковець Золотниківської громади Тернопільського району. "У автобусі перебувала 41 людина, які їхали на Всеукраїнську прощу у Зарваницю", - йдеться у повідомленні.
Як повідомив згодом речник поліції Тернопільської області Сергій Крета, до лікарень було доставлено близько 30-ти людей, які перебували в цьому автобусі. "Єдине, що добре в цій ситуації, що люди не зазнали важких травм, лише двоє людей з переломами різної важкості доправлені в лікарні. Інші 28 людей мають незначні травми, їм надають медичну допомогу в кількох лікарнях", - сказав він "Суспільному".
Зі слів водія, причиною ДТП стала технічна несправність, можливо пов'язана з гальмівними колонками, зазначив Крета. "Ми все це будемо перевіряти в ході експертизи", - наголосив він.
Нагадаємо, 6 липня сталася масштабна автокатастрофа за участі автоцистерни й маршрутного мікроавтобуса з пасажирами поблизу села Верхів Рівненського району. У ДТП загинули 14 людей.