ДТП автобуса з паломниками на Тернопільщині: є постраждалі

Вранці поблизу села Раковець на Тернопільщині перекинувся автобус з паломниками. До лікарень доставили близько 30 людей, у більшості - незначні травми.

У Тернопільській області в неділю, 14 липня, сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі автобуса з пасажирами. Як повідомила пресслужба поліції області, за попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

Зазначається, що аварія сталася близько 8:00 ранку на автодорозі поблизу села Раковець Золотниківської громади Тернопільського району. "У автобусі перебувала 41 людина, які їхали на Всеукраїнську прощу у Зарваницю", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив згодом речник поліції Тернопільської області Сергій Крета, до лікарень було доставлено близько 30-ти людей, які перебували в цьому автобусі. "Єдине, що добре в цій ситуації, що люди не зазнали важких травм, лише двоє людей з переломами різної важкості доправлені в лікарні. Інші 28 людей мають незначні травми, їм надають медичну допомогу в кількох лікарнях", - сказав він "Суспільному" .

Зі слів водія, причиною ДТП стала технічна несправність, можливо пов'язана з гальмівними колонками, зазначив Крета. "Ми все це будемо перевіряти в ході експертизи", - наголосив він.

Нагадаємо, 6 липня сталася масштабна автокатастрофа за участі автоцистерни й маршрутного мікроавтобуса з пасажирами поблизу села Верхів Рівненського району. У ДТП загинули 14 людей.