Паломництво під час карантину: як тисячі хасидів таки потрапили до Умані

Щороку у вересні 80-тисячне українське місто Умань Черкаської області приймає тисячі паломників-хасидів з усього світу, які збираються на святкування іудейського Нового року (Рош га-Шана) біля могили свого духовного учителя цадіка Нахмана. Цього року святкування єврейського нового року припадає на 18-20 вересня. Утім, через пандемію коронавірусу масштабне святкування, як і інші масові заходи, було заборонене українською владою.

Через епідемію коронавірусу влада Умані ще з літа зверталася до центральної влади з проханням не допустити масового в'їзду іноземців до міста. Уряди України та Ізраїлю офіційно закликали паломників утриматися від святкових заходів, однак це не зупинило прочан. У частини із приїжджих, які встигли дістатися до Умані до закриття кордонів для іноземців, діагностували захворювання на COVID-19. Тим часом тисячі паломників зіьралися на українсько-білоруському кордоні з надією потрапити на святкування.

До Умані через Білорусь

В Україні з 28 серпня до 28 вересня діє заборона на в'їзд іноземців через ситуацію із коронавірусною хворобою. Утім, ще до її запровадження дехто із паломників встиг дістатися в Україну раніше. За підрахунками правоохоронців, в Умані наразі перебуває близько 2,5 тисячі паломників, ще частина має прибути безпосередньо на святкування.

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Кордон України для хасидів - як і для інших іноземців - закрито

На початку тижня ситуація вчергове загострилася, коли хасиди почали масово з'їжджатися до українсько-білоруського кордону. Відповідно до заяви Офісу президента України, це стало можливо через "неправдиві обнадійливі заяви" для паломників з боку білоруської влади. У Мінську справді днями навіть запропонували возити хасидів "зеленим коридором" з Білорусі прямо до Умані і назад в аеропорт.

Хасиди облаштували біля пунктів пропуску намети, їх забезпечують їжею представники посольств тих країн, звідки прибули паломники, а також волонтери. Українські прикордонники запевняють, що ситуація під контролем. Між тим для патрулювання залучили Нацполіцію і Нацгвардію, а пункт пропуску "Нові Яриловичі" на Чернігівщині офіційно закрили рішенням уряду.

Тим часом 17 вересня в уряді Ізраїлю закликали повернутися додому хасидів, які сподівались в'їхати в Україну через Білорусь і застрягли на кордоні. "Україна оголосила, що не дозволить в'їзд через прикордонні переходи. Я закликаю наших громадян повернутися до Ізраїлю і дотримуватися карантинних інструкцій після прибуття", - написав у своєму Твіттері міністр вищої освіти і водних ресурсів Ізраїлю Зєєв Елькін.

Заборона із запізненням

Напередодні, 16 вересня, до Умані прибули 560 співробітників поліції з 20 областей України забезпечення громадського порядку та безпеки громадян під час святкувань. Спільно з місцевими органами влади та правоохоронцями вони готуються до прибуття ще більшої кількості хасидів. "2500 тисячі - це не остаточна цифра, думаю, ще будуть люди з числа паломників, які перебувають в інших містах - Меджибош, Брацлав, Одеса, Вінниця. Ще є багато місць, де перебувають паломники", - розповів у інтерв'ю DW мер Умані Олександр Цебрій. Він гостро критикує діяльність центральної влади, нарікаючи на запізнілі кроки. Місяць тому міський голова навіть влаштував ночівлю під стінами Офісу президента у Києві, звертаючи увагу до проблеми. "Центральна влада не почула і заборону запровадила тільки 28-го серпня. Уманчани не очікують взагалі паломників, але держава поставила нас в такі умови, що вони вже є і ще мають приїздити", - скаржиться мер.

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За його словами, у місті провели тестування 460 паломникам, і серед них виявили деcять підтверджених випадків COVID-19. "Повторний тест чотирьом (паломникам. - Ред.) дав негативний результат і вони вважаються такими, що одужали. Шість зараз перебувають в окремому готелі, який надали брацлавські хасиди для COVID-позитивних", - уточнює міський голова.

На святкування іудейського Нового року в Умань щороку традиційно приїжджають десятки тисяч хасидів

Наразі в Умані поставили контрольно-пропускні пункти на в'їзд у місто, під час святкувань обмежать рух громадського і пасажирського транспорту. За словами Цебрія, попри те, що багато жителів Умані щороку мають можливість заробити на паломниках, здаючи житло в оренду, на транспортних послугах тощо, цього року через епідемію більшість місцевих жителів категорично проти відвідування паломниками їхнього міста.

Так, за словами Олександра Цебрія, минулого року безпосередньо міський бюджет отримав від візиту паломників 7,5 мільйона гривень. "Але є витратна частина - на прибирання, інші складові, на які витрачаються кошти з місцевого бюджету. Тому я б не вважав, що це критичні цифри. А якщо зважити, що це здоров'я уманчан, то головне, щоб ми не втратили життя людей. Як місцевих, так і паломників", - вважає міський голова Умані.

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