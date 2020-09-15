Ізраїль закликав застряглих у Білорусі хасидів повертатися додому

В уряді Ізраїлю у четвер, 17 вересня, закликали повернутися додому прочан-хасидів, які сподівалися в'їхати в Україну через Білорусь і застрягли на кордоні.

Як написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter міністр вищої освіти і водних ресурсів Ізраїлю Зеев Елькін, попри зусилля влади країни допомогти ізраїльтянам, які намагаються потрапити в Україну через Білорусь чи Молдову, з Києва надійшла остаточна відповідь. "Україна заявила, що не дозволить в'їзд через прикордонні переходи (...). Я закликаю наших громадян повернутися до Ізраїлю і дотримуватися карантинних інструкцій після прибуття", - написав Елькін, який є вихідцем з України.

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За даними білоруської влади, в країні перебувають понад 2,5 тисячі паломників-хасидів, зокрема 1,2 тисячі - на прикордонних з Україною територіях. Вони бажають потрапити в Умань на святкування Рош га-Шана, юдейського Нового року, але на територію України їх не впустили в зв'язку з обмеженнями на в'їзд в країну іноземних громадян і осіб без громадянства, введених з метою стримування поширення коронавірусної інфекції.

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В Офісі президента України Володимира Зеленського зазначили, що більшість з них прибули з Ізраїлю, повіривши "чуткам про те, що український кордон з Білоруссю нібито відкритий" і зауважили, що "влада Білорусі деякими своїми непродуманими заявами умисно чи неумисно підігріває ці чутки". Київ закликав Білорусь не дезінформувати паломників-хасидів про відкритість для них українського державного кордону.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України з метою боротьби з поширенням коронавірусної інфекції до 29 вересня ввів обмеження на в'їзд до країни іноземних громадян та осіб без громадянства.