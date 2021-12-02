Останній партнер майбутньої коаліції ФРН схвалив її створення

У Німеччині пройшов останній етап процесу формування урядової коаліції за підсумками вересневих виборів до Бундестагу (парламенту ФРН). У понеділок, 6 грудня, згоду на вступ до коаліції з соціал-демократами та лібералами дала партія "Союз-90"/Зелені". Рішення підтримали 86 відсотків учасників загального голосування, повідомив у Берліні виконавчий секретар Міхаель Кельнер (Michael Kellner).

Загалом участь у голосуванні щодо "світлофорної коаліції", як її називають за кольорами трьох партій, взяли 57 відсотків із близько 125 тисяч членів партії Зелених, зазначив він. Співголова партії Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, що задоволена підсумками голосування, які означають підтримку роботи "зелених" у новому уряді.

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Блок консервативних партій іде в опозицію

Минулими вихідними аналогічні рішення щодо вступу до коаліції ухвалили на з'їздах Вільної демократичної партії (ВДП) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

Отже, коаліційну угоду можуть підписати вже 7 грудня, а 8 грудня - обрати новим канцлером лідера соціал-демократів Олафа Шольца та офіційно сформувати уряд. Таким чином блок християнських партій, який правив у Німеччині в коаліціях з іншими партіями останні 16 років, перейде до опозиції.

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Коаліційна угода

Три партії представили 177-сторінкову коаліційну угоду 24 листопада. Майбутній уряд планує збільшити державні інвестиції в зелені технології та цифровізацію, а з 2023 року повернутися до стратегії, відомої як "чорний нуль" (schwarze Null), за якої планові витрати фінансуватимуться не за рахунок нових кредитів, а виключно з бюджетних доходів. Також партії погодили відмову Німеччини від вугілля до 2030 року.

Крім того, за новою угодою, іммігранти зможуть подати заявку на німецьке громадянство після п'яти років проживання у ФРН. Також дозволяється подвійне громадянство. Крім того, в угоді йдеться про плани легалізації регульованого збуту канабісу. Мінімальну заробітну плату мають підвищити до 12 євро на годину.

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Згадки про Україну в коаліційній угоді

Україна також згадується в новій коаліційній угоді Німеччини. Зокрема, у документі йдеться про те, що новий уряд підтримуватиме Україну у відновленні територіальної цілісності та суверенітету. Крім того, майбутня коаліція готова підтримати Україну на шляху до євроінтеграції. Новий уряд також прагнутиме поглиблення енергетичного партнерства з Україною - країною "з великими амбіціями в галузях відновлювальної енергетики, виробництва зеленого водню, енергоефективності та скорочення викидів СО2", зазначається в коаліційній угоді.

Нагадаємо, що чергові парламентські вибори відбулися в Німеччині 26 вересня. З невеликою перевагою їх виграла СДПН, яка отримала 25,7 відсотка голосів. Її найближчий суперник - блок Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) заручився підтримкою 24,1 відсотка виборців. Зелені отримали 14,8 відсотка голосів, ВДП - 11,5 відсотка, а правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" - 10,3 відсотка. 21 жовтня розпочалися переговори про створення коаліційного уряду за участю СДПН, "зелених" і ВДП.

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