 Німецькі вільні демократи схвалили коаліцію з Зеленими і СДПН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2021

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Новини

Німецькі вільні демократи схвалили коаліцію з Зеленими і СДПН

На партійному з'їзді ВДП 92,2 відсотка делегатів проголосували за коаліційну угоду із соціал-демократами і Зеленими.

Лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер

Лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер

Німецька Вільна демократична партія (ВДП) схвалила коаліційну угоду з партією "Союз-90/Зелені" та Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН). На віртуальному партійному з'їзді у неділю, 5 грудня, 92,2 відсотка делегатів висловилися за підтримку документа, повідомляє агенція AP.

"За" проголосували 535 членів партії, 37 - проти і вісім утрималися.  Лідер ВДП Крістіан Лінднер (Christian Lindner) висловив переконання, що нова коаліція стане для країни "переламною", а укладена трьома політичними силами коаліційна угода "не зсуватиме країну ліворуч, а вестиме вперед".

Напередодні, 4 грудня, коаліційну угоду схвалили соціал-демократи. Документ підтримали 98,8 відсотка делегатів. Тепер угоду на внутрішньопартійних голосуваннях має затвердити останній учасник коаліції - "Союз-90/Зелені". Очікується, що результат голосування було оголошено у понеділок, 6 грудня. 

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Заплановано, що 7 грудня коаліційний договір буде підписано, а 8 грудня Бундестаг обере лідера соціал-демократів Олафа Шольца (Olaf Scholz) новим канцлером. 

Плани нового уряду Німеччини

Три партії представили 177-сторінкову коаліційну угоду 24 листопада. Майбутній уряд планує збільшити державні інвестиції в зелені технології та цифровізацію. Зокрема, сторони домовились до 2030 року збільшити кількість залізничних вантажних перевезень на 25 відсотків й досягти збільшення кількості електромобілів на дорогах до 15 мільйонів. Крім того, за новою угодою, іммігранти зможуть подати заявку на німецьке громадянство після п'яти років проживання у ФРН. Також дозволяється подвійне громадянство.

Окрім того, в угоді говориться про плани легалізації регульованого збуту канабісу. Мінімальну заробітну платню мають підвищити до 12 євро на годину.

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