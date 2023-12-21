Орбан заявив, що не проти зустрітися із Зеленським

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан у відповідь на пропозицію Володимира Зеленського зустрітися сказав, що буде "до його послуг". Водночас він заявив, що не розуміє, про що вони мають говорити.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського провести двосторонню зустріч у майбутньому, яка може стати першою між двома лідерами з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За його словами, таку пропозицію зустрітися Зеленський висунув під час їхньої короткої зустрічі на церемонії інавгурації президента Аргентини Хав'єра Мілея 10 грудня у Буенос-Айресі.

"(Зеленський) сказав: "Нам потрібно вести переговори", і я сказав йому, що буду до його послуг. Треба тільки з'ясувати одне питання: про що?" - сказав Орбан під час пресконференції у четвер, 21 грудня, цитує агентство AP. Угорський прем'єр додав, що український лідер попросив обговорити з ним наміри його країни щодо вступу до Європейського Союзу.

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Відносини між двома країнами нині є складними, оскільки Угорщина неодноразово блокувала зусилля ЄС з надання фінансової допомоги Україні та відмовлялася надавати Україні оборонну підтримку. Орбан також виступав проти ухвалення Євросоюзом рішення щодо початку переговорів з Україною щодо її членства в блоці, а також є одним з небагатьох лідерів ЄС, який досі не здійснив офіційного візиту до Києва з початку війни.

Минулого тижня під час саміту ЄС Орбан заблокував ухвалення рішення про виділення макрофінансової допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро до 2027 року.

Орбан назвав війну "військовою операцією"

Під час пресконференції у четвер Орбан також продовжував називати війну Росії проти України "військовою операцією", повторюючи формулювання, які використовує Кремль. "Це військова операція... до тих пір, поки немає оголошення війни між двома країнами", - пояснив свою позицію угорський прем'єр, цитує AFP. "Коли росіяни оголосять війну Україні, тоді це буде війною", - додав він.

Орбан також запропонував "радіти, поки немає війни". "Якщо буде війна, то буде загальна мобілізація, і я б нікому цього не побажав", - зазначив він.

Орбан є єдиним лідером ЄС, який підтримує тісні зв'язки з Кремлем після вторгнення Росії в Україну. Угорський прем'єр і президент РФ Володимир Путін зустрілися в Пекіні 17 жовтня, щоб обговорити енергетичну співпрацю між двома країнами.