Орбан критикує те, що Порошенка не випустили з України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляє, що відмова у виїзді за кордон експрезиденту України Петру Порошенку для зустрічі з ним піднімає питання стосовно євроінтеграційних прагнень Києва.

За його словами, той факт, що влада України запровадила особливі правила для виїзду за кордон у воєнний час, є "прийнятним". "Але виникає питання, якщо зустріч громадянина України з прем'єр-міністром Угорщини несе в собі ризик для національної безпеки, то як вони хочуть стати членами ЄС?" - запитав Орбан під час пресконференції у четвер, 21 грудня, цитує агентство Reuters. "Але давайте залишимо це на потім", - запропонував угорський прем'єр, не уточнивши, що він має на увазі.

Також, відповідаючи на запитання щодо його останньої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Пекіні в жовтні, Орбан сказав: "Я вважаю природним, що, оскільки ми опинилися в Пекіні, ми повинні зустрітися". Він також зазначив, що він би сам ініціював цю зустріч, якби її не запропонувала російська сторона.

НАЗК: Порошенко отримав гроші від уряду Угорщини

Раніше у четвер українські ЗМІ з посиланням на дані, опубліковані на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), повідомили, що, згідно з декларацією Порошенка, він отримав від угорського уряду понад 37 мільйонів гривень. У графі "вид доходу" вказано "погашення облігацій" (на суму понад 36 мільйонів гривень) та "проценти" (на суму понад мільйон гривень).

Датою отримання цього доходу вказується 24 листопада, тобто за тиждень до того, як Порошенка не випустили за кордон, де він, за даними Служби безпеки України (СБУ), мав намір зустрітися з очільником угорського уряду Віктором Орбаном.

Читайте також: Відрядження депутатів ВР: комусь - можна, комусь - ні?

У партії "Європейська солідарність", яку очолює Порошенко, у відповідь на оприлюднення цієї інформації у ЗМІ назвали її "маніпулятивною" та "вирваною з контексту". "З метою акумуляції коштів на численні проєкти з підтримки ЗСУ, Петро Порошенко самостійно не займається розміщенням грошей, а для збільшення ефективності використання ресурсів залучені незалежні професійні радники, які займаються придбанням державних і корпоративних цінних паперів в Україні і за кордоном", - наголосили у пресслужбі партії.

У політсилі також порадили тим, хто "спекулює на публічно і прозоро задекларованих доходах від цінних паперів з Угорщини" зосередитися на "забезпеченні армії, боротьбі з корупцією та власних провалах, в тому числі і у вибудовуванні стосунків із Будапештом, які загрожують втратою перспективи початку переговорів з ЄС".

Порошенка не випустили за кордон

1 грудня прикордонники не випустили Порошенка з країни, оскільки українські спецслужби отримали інформацію, що його візит до Угорщини нібито може бути використаний російськими спецслужбами. "Цю зустріч (як і інші "робочі зустрічі" вітчизняних політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи) РФ планувала використати в своїх ІПСО (інформаційно-психологічних спецопераціях - Ред.) проти України", - заявили в СБУ 2 грудня.

Читайте також: Відмова у виїзді з України: Порошенко подасть в суд

Як повідомив сам Порошенко, при спробі перетину кордону він мав підписаний головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком дозвіл на це. Згодом з'ясувалося, що розпорядження Стефанчука скасував перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко після отримання листа з грифом "Для службового користування".

Відмову йому у виїзді Порошенко назвав "антиукраїнською диверсією" та ударом по обороноздатності України, адже, за його твердженням, у США він мав обговорювати продовження військової допомоги Україні.