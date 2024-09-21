ОГПУ: Атака Росії на місію МКЧХ на Донеччині - умисна

До загибелі кількох працівників місії Червоного Хреста на Донеччині призвів артобстріл з боку військ РФ і удар "Ланцета" - на це вказує аналіз виявлених уламків, констатують в Офісі генпрокурора.

Офіс генерального прокурора України (ОГПУ) має докази причетності російських військ до скоєного 12 вересня удару по автомобілях гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКХЧ), внаслідок якої загинуло кілька працівників місії. Як випливає з поширеного в у суботу, 21 вересня, повідомлення пресслужби Офісу генпрокурора, йдеться про інцидент поблизу села Віролюбівка Костянтинівської МТГ. Тоді місія МКЧХ зазнала обстрілу під час роздачі гуманітарної допомоги.

Виявлені уламки боєприпасів і російського БпЛА вказують на умисний обстріл

Як зазначено в повідомленні, правоохоронці встановили два місця влучання артилерійських снарядів та одне місце влучання ударного БпЛА. Також на місці події було виявлено уламки згаданих боєприпасів та залишки БпЛА. Слідчі встановили, що артилерійський обстріл вчинили двома осколково-фугасними артилерійськими снарядами калібру 152-мм та безпілотним баражуючим боєприпасом "Ланцет". Останній перебуває лише на озброєнні збройних сил РФ, йдеться в повідомленні.

"Снаряди 152-мм використовувалися у тандемі з дроном, який має лазерний дальномір-цілевказівник, і самостійно виявляє та баражує ціль. Це не лише пояснює знайдені на місці події уламки БпЛА "Ланцет", а й вказує на умисний характер атаки на транспортні засоби та персонал Міжнародного комітету Червоного Хреста", - цитує пресслужба слова генерального прокурора України Андрія Костіна.

Крім того, слідчим вдалося визначити й приблизний напрям прильоту - вогневі позиції артилерійських підрозділів, ймовірно, розташовувались у районі села Ягідне Бахмутського району Донецької області - території, що нині окупована російськими військами. Дислоковані там російські підрозділи мають на озброєнні артилерійські системи для ведення вогню снарядами калібром 152 мм та ударні БпЛА "Ланцет", запевняють у Офісі генпрокурора.

Як повідомлялося, під час інциденту 12 вересня загинули троє працівників місії Червоного Хреста, ще двоє їхніх колег дістали поранення. 18 вересня 2024 року, з метою недопущення аналогічних трагедій, місцева влада Донеччини заборонила переміщення представників благодійних організацій у прифронтових громадах області без відповідного погодження з ОВА.