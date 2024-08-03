Київ звернувся до ООН щодо страти Росією військовополоненого

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у суботу, 3 серпня, терміново звернувся до Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та ООН щодо вбивства військовими Росії українського військовополоненого.

"У мережі з’явилося фото, ймовірно, із тілом українського полоненого, якому росіяни відрізали голову та кінцівки. Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це поведінка нелюдів! Зазначу, що відповідно до норм міжнародно гуманітарного права, жодного військовополоненого не можна піддавати фізичному каліченню, насиллю чи вбивству", - написав Лубінець у Telegram.

З огляду на жахливі кадри, омбудсмен "терміново звернувся до МКЧХ та ООН, щоб вони зафіксували чергове порушення прав людини з боку країни-терориста".

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Також Лубінець звернувся до українських правоохоронних органів з проханням перевірити особу вбитого полоненого і факт цього злочину.

"Нагадаю, що військовополонені перебувають у руках ворожої держави, і саме вона відповідає за поводження з ними! Тобто відповідальність за вбивство та каліцтво лежить не тільки на російських солдатах, але на самій РФ", - наголосив омбудсмен.

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Лубінець також окремо нагадав, що війна, яка триває зараз - гібридна. "Розповсюджуючи схожі фото та відео соціальними мережами й вчиняючи такі дії, Росія хоче залякати українців: як цивільних, так і військових. Нібито дивіться, на що ми здатні. Але дивлячись на такі кадри, зрозуміло одне: таке забути та пробачити не можливо! За злочини - повинне бути покарання", - зазначив Лубінець.

Нагадаємо, на початку липня цього року українська прокуратура повідомляла, що понад 110 українських військових були страчені після здачі в полон Росії у місцях несвободи, зокрема в "Оленівці".

Російський полон замість евакуації To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video