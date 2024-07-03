ОГПУ: Понад 110 українських військових страчені Росією

Понад 110 українських військових були страчені після здачі в полон Росії у місцях несвободи, повідомив представник Офісу генпрокурора України Юрій Бєлоусов.

Понад 110 українських військових були страчені після здачі в полон Росії у місцях несвободи, зокрема в "Оленівці", повідомив керівник департаменту Офісу генерального прокурора з протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов в інтерв'ю "Укрінформу", опублікованому у середу, 3 липня.

Бєлоусов додав, що 62 випадки стосуються страт під час здачі в полон, і за ними українські правоохоронці розслідують 28 кримінальних справ.

"Розслідувати складно, бо ми не маємо доступу до території, а іноді й до тіл загиблих. Але є різні технології, які дозволяють нам максимально задокументувати, що відбулося, навіть не маючи доступу", - пояснив Бєлоусов.

Він також повідомив, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) спільно з українськими слідчими працює над розслідуванням катувань та жорстокого поводження щодо українських військовополонених у російських в'язницях.

За словами Бєлоусова, катування українських полонених у російських місцях несвободи стає системним і свідчить, що це невіддільний складник російської політики. Бєлоусов пояснив, що такі розслідування перебувають у фокусі уваги МКС, і висловив сподівання, що співпраця з МКС дасть результати.

Наразі українські слідчі збирають доказову базу з місць, де практика катувань найбільш поширена. "У нас є окремий підрозділ, який займається саме цим напрямком. Питання лише часу, коли ці (причетні до катувань. - Ред.) особи потраплять у наші руки", - наголосив Бєлоусов.

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Бєлоусов: Воєнних злочинців ми на обміни не погоджуємо

Також посадовець повідомив, що під час кожного обміну військовополоненими Офіс генерального прокурора погоджує списки людей на обмін. "Коли йдеться про тяжкі злочини, якщо йдеться про вбивства, про сексуальне насильство, про катування, то таких людей ми не погоджуємо на обмін", - сказав він.

За словами Бєлоусова, нині отримали вироки суду за воєнні злочини і відбувають покарання в Україні 17 росіян.

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Нагадаємо, 9 квітня Бєлоусов повідомляв, що відомство має інформацію про 54 українських військовополонених, яких стратили російські військові.

У доповіді, опублікованій у березні 2024 року Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні, задокументовано страти 32 українських військових за період із 1 грудня 2023 року до 29 лютого 2024-го.