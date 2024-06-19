ОГПУ встановив ім'я бійця ЗСУ, якого стратили на Донеччині

В Офісі генерального прокурора України (ОГПУ) встановили ім'я бійця Збройних сил України (ЗСУ), якого жорстоко вбили російські військові в Донецькій області. Як заявив у середу, 19 червня, генеральний прокурор Андрій Костін, наразі влада не може назвати його імені, адже тривають процедури для остаточного підтвердження даних.

Також він додав, що ідентифіковано російських командирів, імовірно відповідальних за обезголовлення українського захисника. Ця інформація також перевіряється.

"Цей факт є ще одним підтвердженням, що повна зневага до міжнародного права та загальнолюдської моралі - це державна політика країни-терориста Росії. Кожен світовий лідер, який тисне руку Путіну, повинен усвідомлювати, що тисне руку особі, яка толерує варварські вбивства", - наголосив генпрокурор.

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Про жорстоку страту бійця ЗСУ Костін повідомив у вівторок. За його словами, під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій в Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони України, на якому знаходилася відрізана голова українського захисника.

Також генпрокурор повідомив, що, за отриманою інформацією, керівники одного з підрозділів військ РФ у Волноваському районі віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, а натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю.

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"Це жахливе варварство, якому не місце у 21-му сторіччі. І це черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор - не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму. Ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ", - наводяться слова Костіна в повідомленні ОГПУ у Telegram.



Наразі за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина друга статті 438 КК України).