  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиУкраїна

ОГПУ встановив ім'я бійця ЗСУ, якого стратили на Донеччині

Дмитро Шварц
19 червня 2024 р.

В Офісі генпрокурора ідентифікували російських командирів, імовірно відповідальних за жорстоку страту українського захисника. Ця інформація перевіряється.

https://p.dw.com/p/4hF5a
Форма ЗСУ (ілюстративне фото)
Форма ЗСУ (ілюстративне фото)Фото: STR/NurPhoto/picture alliance

В Офісі генерального прокурора України (ОГПУ) встановили ім'я бійця Збройних сил України (ЗСУ), якого жорстоко вбили російські військові в Донецькій області. Як заявив у середу, 19 червня, генеральний прокурор Андрій Костін, наразі влада не може назвати його імені, адже тривають процедури для остаточного підтвердження даних.

Також він додав, що ідентифіковано російських командирів, імовірно відповідальних за обезголовлення українського захисника. Ця інформація також перевіряється.

"Цей факт є ще одним підтвердженням, що повна зневага до міжнародного права та загальнолюдської моралі - це державна політика країни-терориста Росії. Кожен світовий лідер, який тисне руку Путіну, повинен усвідомлювати, що тисне руку особі, яка толерує варварські вбивства", - наголосив генпрокурор.

Читайте також: HRW підтвердила страту українських військових солдатами армії РФ

Про жорстоку страту бійця ЗСУ Костін повідомив у вівторок. За його словами, під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій в Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони України, на якому знаходилася відрізана голова українського захисника.

Також генпрокурор повідомив, що, за отриманою інформацією, керівники одного з підрозділів військ РФ у Волноваському районі віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, а натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю.

Читайте також: Окупанти стратили 32 українських військових за зиму - місія ООН

"Це жахливе варварство, якому не місце у 21-му сторіччі. І це черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор - не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму. Ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ", - наводяться слова Костіна в повідомленні ОГПУ у Telegram.

Наразі за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина друга статті 438 КК України).

Світ шокувало відео страти українських військовополонених

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Прокурор з воєнних злочинів

В ООН "приголомшені" стратами українських військових росіянами

В ООН "приголомшені" стратами українських військових росіянами

Після поширення відео ймовірного обезголовлення росіянами українських військовополонених представники ООН і ЄС наполягають, що винні у стратах мають бути притягнені до відповідальності.
Конфлікти12 квітня 2023 р.
Найманці ПВК "Вагнер" у Бахмуті (символічне фото)

Розслідувач воєнних злочинів: Обезголовлювання полонених я бачив лише в "Ісламській державі" й "Аль-Каїді"

Розслідувач воєнних злочинів: Обезголовлювання полонених я бачив лише в "Ісламській державі" й "Аль-Каїді"

Чому випадок з імовірною стратою українського військового може бути не одиничним і чи вплине він на загальне сприйняття війни РФ проти України, - в інтерв'ю DW розповів експерт-розслідувач воєнних злочинів Вільям Вілей.
Конфлікти14 квітня 2023 р.
Українські військовополонені повертаються з російського полону під час одного з обмінів, листопад 2022 року

Правозахисник Євген Захаров: "Не бачили жодного, кого б не катували в російському полоні"

Правозахисник Євген Захаров: "Не бачили жодного, кого б не катували в російському полоні"

Про головну проблему у розслідуванні злочинів армії РФ в Україні і про те, чи можна проводити вибори в умовах воєнного стану, в інтерв'ю DW розповів правозахисник, номінант престижної Премії Гавела Євген Захаров.
Права людини11 вересня 2023 р.