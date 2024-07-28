На Майдані вшанували пам'ять загиблих в Оленівці

На Майдані Незалежності у Києві у неділю, 28 липня, близько тисячі цивільних та кількасот бійців бригади спецпризначення Нацгвардії України "Азов" взяли участь у акції вшанування пам'яті українських військовополонених, які стали жертвами вибуху в Оленівці два роки тому. Зокрема, учасники мітингу вимагали звільнити з російського полону захисників "Азовсталі".

Учасники мітингу вимагали звільнити з російського полону захисників "Азовсталі". Фото: Oleksandr Sawytskyi/DW

Акцію організувала громадська організація "Асоціація родин захисників "Азовсталі", яка щонеділі вже понад пів року збирає аналогічні акції по всій Україні. "Ми маємо весь час нагадувати про теракт в Оленівці. Росія спирається на коротку пам'ять світової спільноти, активність своє пропаганди й очікує забуття воєнних злочинів", - заявила на мітингу засновниця асоціації Ольга Андріанова.

Обурення військових списками на обмін

Інші оратори під час акції наголошували, що удар по колонії в Оленівці з українськими військовополоненими у липні 2022 року є злочином проти людяності, порушенням всіх можливих правил ведення війни і поводження з військовополоненими.

Вперше до цивільних учасників акцій за звільнення азовців доєдналися кількасот бійців бригади спецпризначення НГУ "Азов". Лейтенант цієї бригади Владислав Дутчак стверджує, що від 6 травня 2023 року в списках на обмін полоненими з Росією не вносилися імена азовців. А тим часом в останньому обміні до України прибули двоє колаборантів, які катували своїх полонених побратимів, також стверджує він. "Це означає, що не ведеться системна робота з свідченнями військовополонених, які вийшли з полону. Їхні свідчення записуються, але вони міфічним чином не задіюються, коли формуються списки на обмін", - заявив військовий.

До цивільних учасників акцій за звільнення азовців доєдналися кількасот бійців бригади спецпризначення НГУ "Азов". Фото: Oleksandr Sawytskyi/DW

Заступник командира бригади "Азов" з роботи з особовим складом Святослав Паламар ("Калина") зачитав під час акції вимоги до влади. Серед них - внести в списки на обмін азовців, насамперед поранених під час теракту в Оленівці, і затвердити на державному рівні 29 липня як День пам'яті українських захисників, які загинули в російському полоні. "Якщо в подальшому в обмінах будуть зрадники та колаборанти - не очікуйте на подвиг наших воїнів", - додав "Калина".

Меморіальна виставка

На Майдані Незалежності також відкрилася виставка "Оленівка: квінтесенція жорстокості", створена Асоціацією родин захисників "Азовсталі" у співпраці з Національним музеєм Революції Гідності. На ній представлені фото- і документальні матеріали про колонію в Оленівці та задокументовані докази вчиненого Росією проти беззахисних військовополонених теракту.

Масове вбивство року російськими окупаційними військами полонених українських захисників "Азовсталі" в колонії в Оленівці Донецької області скоєно в ніч на 29 липня 2022 року. В результаті теракту загинули 54 полонених, а ще понад 130 зазнали поранень. Теракт в Оленівці - один з найжорстокіших воєнних злочинів, скоєних Росією щодо українських військовополонених.

Міжнародна реакція

Попри тиск російської пропаганди, минулого року в Організації Об'єднаних Націй спростували заяви Росії про те, що українські військовополонені буцімто загинули через обстріл села українськими військами ракетами HIMARS. 25 липня цього року речник Управління верховного комісара ООН з прав людини Криштоф Яновські заявив, що "РФ вжила заходів, які стали на заваді незалежним зусиллям зі встановлення фактів вибухів в Оленівці". За словами речника, місце події було спотворено, речові докази пошкоджені, а росіяни не допустили спостерігачів ООН на територію й унеможливили інші незалежні експертні аналізи.