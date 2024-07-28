На Майдані вшанували пам'ять загиблих в Оленівці

На Майдані вшанували пам'ять загиблих в Оленівці28 липня 2024 р.
На Майдані Незалежності у Києві у неділю, 28 липня, близько тисячі цивільних та кількасот бійців бригади спецпризначення Нацгвардії України "Азов" взяли участь у акції вшанування пам'яті українських військовополонених, які стали жертвами вибуху в Оленівці два роки тому. Зокрема, учасники мітингу вимагали звільнити з російського полону захисників "Азовсталі".
Акцію організувала громадська організація "Асоціація родин захисників "Азовсталі", яка щонеділі вже понад пів року збирає аналогічні акції по всій Україні. "Ми маємо весь час нагадувати про теракт в Оленівці. Росія спирається на коротку пам'ять світової спільноти, активність своє пропаганди й очікує забуття воєнних злочинів", - заявила на мітингу засновниця асоціації Ольга Андріанова.
Обурення військових списками на обмін
Інші оратори під час акції наголошували, що удар по колонії в Оленівці з українськими військовополоненими у липні 2022 року є злочином проти людяності, порушенням всіх можливих правил ведення війни і поводження з військовополоненими.
Вперше до цивільних учасників акцій за звільнення азовців доєдналися кількасот бійців бригади спецпризначення НГУ "Азов". Лейтенант цієї бригади Владислав Дутчак стверджує, що від 6 травня 2023 року в списках на обмін полоненими з Росією не вносилися імена азовців. А тим часом в останньому обміні до України прибули двоє колаборантів, які катували своїх полонених побратимів, також стверджує він. "Це означає, що не ведеться системна робота з свідченнями військовополонених, які вийшли з полону. Їхні свідчення записуються, але вони міфічним чином не задіюються, коли формуються списки на обмін", - заявив військовий.
Заступник командира бригади "Азов" з роботи з особовим складом Святослав Паламар ("Калина") зачитав під час акції вимоги до влади. Серед них - внести в списки на обмін азовців, насамперед поранених під час теракту в Оленівці, і затвердити на державному рівні 29 липня як День пам'яті українських захисників, які загинули в російському полоні. "Якщо в подальшому в обмінах будуть зрадники та колаборанти - не очікуйте на подвиг наших воїнів", - додав "Калина".
Меморіальна виставка
На Майдані Незалежності також відкрилася виставка "Оленівка: квінтесенція жорстокості", створена Асоціацією родин захисників "Азовсталі" у співпраці з Національним музеєм Революції Гідності. На ній представлені фото- і документальні матеріали про колонію в Оленівці та задокументовані докази вчиненого Росією проти беззахисних військовополонених теракту.
Масове вбивство року російськими окупаційними військами полонених українських захисників "Азовсталі" в колонії в Оленівці Донецької області скоєно в ніч на 29 липня 2022 року. В результаті теракту загинули 54 полонених, а ще понад 130 зазнали поранень. Теракт в Оленівці - один з найжорстокіших воєнних злочинів, скоєних Росією щодо українських військовополонених.
Міжнародна реакція
Попри тиск російської пропаганди, минулого року в Організації Об'єднаних Націй спростували заяви Росії про те, що українські військовополонені буцімто загинули через обстріл села українськими військами ракетами HIMARS. 25 липня цього року речник Управління верховного комісара ООН з прав людини Криштоф Яновські заявив, що "РФ вжила заходів, які стали на заваді незалежним зусиллям зі встановлення фактів вибухів в Оленівці". За словами речника, місце події було спотворено, речові докази пошкоджені, а росіяни не допустили спостерігачів ООН на територію й унеможливили інші незалежні експертні аналізи.