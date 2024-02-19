Червоний Хрест: Через війну в Україні зникли 23 тисячі людей

Щонайменше 23 тисячі людей вважаються зниклими безвісти в Україні, заявив Міжнародний комітет Червоного Хреста. МКЧХ намагається з'ясувати, були ці люди захоплені, убиті чи втратили зв'язок після втечі зі своїх домівок.

Щонайменше 23 тисячі людей вважаються зниклими безвісти в Україні через повномасштабну війну Росії проти України. Про це у понеділок, 19 лютого, заявив Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), передає агенція AFP.

МКЧХ намагається з'ясувати, були ці люди захоплені, убиті чи втратили зв'язок після втечі зі своїх домівок. Пошуком зниклих безвісти з обох сторін конфлікту займається спеціальне бюро Центрального агентства розшуку МКЧХ, створене в лютому 2022 року. Станом на кінець січня МКЧХ допоміг вісьмом тисячам українських і російських сімей отримати інформацію про долю або місцеперебування їхніх зниклих безвісти родичів, повідомила організація.

"Не знати, що трапилося з близькою людиною, болісно, і це трагічна реальність для десятків тисяч сімей, які живуть у стані постійної туги. Родини мають право знати, що сталося з їхніми родичами, і, коли це можливо, обмінюватися з ними новинами", - заявив голова бюро Душан Вуясанін.

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За останні два роки МКЧХ отримав понад 115 тисяч телефонних дзвінків, онлайн-запитів, листів і особистих візитів від розпачливих членів сімей як з Росії, так і з України, які шукали зниклих безвісти родичів. МКЧХ наголосив, що за міжнародним правом родини мають право знати про долю та місцезнаходження своїх зниклих безвісти родичів.

"З людьми, які утримуються стороною конфлікту, необхідно поводитися гуманно, а із загиблими - поводитися гідно", - йдеться в заяві МКЧХ.

Дані про зниклих безвісти з України

Між тим у січні 2024 року українське міністерство внутрішніх справ оголосило збір зразків ДНК українців, які нині вимушено перебувають за кордоном. "Мова йде про збір ДНК-профілів для упізнання тіл людей, які, можливо, загинули, внаслідок російської агресії, (...) та з метою пошуку та ідентифікації родичів, які є зниклими безвісти", - заначив представник відомства. У цьому контексті він зазначив, що в Єдиному реєстрі осіб зниклих безвісти, який адмініструє МВС, перебувають 17 тисяч осіб.

У вересні 2023 року уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що близько 25 тисяч громадян України можуть вважатися зниклими безвісти за особливих обставин, тобто бути цивільними заручниками і перебувати в російському полоні.