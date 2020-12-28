Офіс генпрокурора відкликав клопотання про арешт Татарова

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив заяву прокурорів про арешт заступника глави Офісу президента (ОП) України Олега Татарова. Відповідне рішення суд ухвалив у середу, 30 грудня, повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

"Заяву... задовольнити. Повернути прокуророві матеріали клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно Татарова", - йдеться в ухвалі ВАКС.

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На попереднє засідання прокурори не прийшли

Зазначається, що прокурори зробили відповідну заяву через "можливу недостатність обґрунтувань для підозри Татарову та необхідністю повного ознайомлення з матеріалами справи".

На минуле судове засідання, призначене на понеділок, 28 грудня, сторона звинувачення взагалі не з'явилась. Тоді у ВАКС були змушені перенести засідання на два дні, пояснивши це тим, що участь прокурорів є обов'язковою під час розглядання клопотань про обрання запобіжного заходу.

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Конфлікт НАБУ та Офісу генпрокурора

18 грудня у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) повідомили про вручення Татарову підозри щодо його причетності до справи про заволодіння майном Національної гвардії. У бюро зазначили, що заступник голови ОП може бути причетним до фальсифікації судової експертизи у згаданій вище справі.

Вже в середу, 23 грудня, в НАБУ заявили, що у Офісі генерального прокурора України передали кримінальне провадження за підозрою Татарова до Служби безпеки України (СБУ), і назвали це "безпрецедентним в історії України втручанням у розслідування НАБУ". 26 грудня стало відомо, що Національне антикорупційне України відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генеральної прокурорки Ірини Венедіктової у справу Татарова. Про це повідомив виконувач обов'язків глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук.

В Офісі генерального прокурора заявили, що не вбачають ознак втручання у діяльність НАБУ під час передачі справи до СБУ. Також Татаров раніше вимагав від директора бюро Артема Ситника спростувати заяву про скоєння ним злочину та заявив про намір подати в суд позов про захист честі, гідності та ділової репутації.