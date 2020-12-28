 Офіс генпрокурора відкликав клопотання про арешт Татарова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Офіс генпрокурора відкликав клопотання про арешт Татарова

ВАКС задовольнив заяву прокурорів з проханням відкликати клопотання про арешт заступника голови Офісу президента України Олега Татарова.

Вищий антикорупційний суд задовольнив заяву прокурорів

Вищий антикорупційний суд задовольнив заяву прокурорів

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив заяву прокурорів про арешт заступника глави Офісу президента (ОП) України Олега Татарова. Відповідне рішення суд ухвалив у середу, 30 грудня, повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

"Заяву... задовольнити. Повернути прокуророві матеріали клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно Татарова", - йдеться в ухвалі ВАКС.

Читайте також: Призначення Татарова - Зеленському закидають ігнорування люстрації

На попереднє засідання прокурори не прийшли

Зазначається, що прокурори зробили відповідну заяву через "можливу недостатність обґрунтувань для підозри Татарову та необхідністю повного ознайомлення з матеріалами справи".

На минуле судове засідання, призначене на понеділок, 28 грудня, сторона звинувачення взагалі не з'явилась. Тоді у ВАКС були змушені перенести засідання на два дні, пояснивши це тим, що участь прокурорів є обов'язковою під час розглядання клопотань про обрання запобіжного заходу.

Читайте також: Незамінні. Чому Зеленський не звільняє скандальних соратників

Конфлікт НАБУ та Офісу генпрокурора

18 грудня у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) повідомили про вручення Татарову підозри щодо його причетності до справи про  заволодіння майном Національної гвардії. У бюро зазначили, що заступник голови ОП може бути причетним до фальсифікації судової експертизи у згаданій вище справі.

Вже в середу, 23 грудня, в НАБУ заявили, що у Офісі генерального прокурора України передали кримінальне провадження за підозрою Татарова до Служби безпеки України (СБУ), і назвали це "безпрецедентним в історії України втручанням у розслідування НАБУ". 26 грудня стало відомо, що Національне антикорупційне України відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генеральної прокурорки Ірини Венедіктової у справу Татарова. Про це повідомив виконувач обов'язків глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук.

В Офісі генерального прокурора заявили, що не вбачають ознак втручання у діяльність НАБУ під час передачі справи до СБУ. Також Татаров раніше вимагав від директора бюро Артема Ситника спростувати заяву про скоєння ним злочину та заявив про намір подати в суд позов про захист честі, гідності та ділової репутації.

Дивитись відео 03:24

Телефон НАБУ від Зеленського: дзвоніть - поборете? (24.09.2019)

Також за темою

Symbolbild Deutschland Justiz

ВАКС відклав слухання з обрання запобіжного заходу Татарову на 30 грудня 28.12.2020

У Вищому антикорупційному суді відклали обрання запобіжного заходу заступнику голови ОП Олегу Татарову до 30 грудня через неявку групи прокурорів на засідання.

Iryna Venedyktova Ukraine

НАБУ відкрило кримінальне провадження через втручання Венедіктової в справу Татарова 26.12.2020

Відкрите НАБУ кримінальне провадження стосується рішення генпрокурорки Ірини Венедіктової змінити групу прокурорів у справі Олега Татарова.

Serbien Justiz |

У Офісі генпрокурора не вбачають втручання в діяльність НАБУ через справу Татарова 24.12.2020

Справу про розкрадання майна Нацгвардії передано до СБУ на підставі рішення суду, тож втручання в діяльність НАБУ немає, запевняють в Офісі генпрокурора.

Реклама

Докладно

Уламки літака МАУ на місці катастрофи у Тегерані

Катастрофа МАУ: Іран виділить родинам жертв 150 000 доларів

Уряд Ірану вирішив компенсувати родинам жертв авіакатастрофи літака Boeing компанії МАУ у Тегерані по 150 тисяч доларів.  

Ski Resort Ukraine

У Карпатах очікують навалу туристів… і коронавірусу? (відео)

На зимовий відпочинок у Карпатах очікують навали туристів. Як до цього ставляться місцеві? Чи бояться коронавірусу?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  