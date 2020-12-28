Офіс генпрокурора відкликав клопотання про арешт Татарова

ВАКС задовольнив заяву прокурорів з проханням відкликати клопотання про арешт заступника голови Офісу президента України Олега Татарова.
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив заяву прокурорів про арешт заступника глави Офісу президента (ОП) України Олега Татарова. Відповідне рішення суд ухвалив у середу, 30 грудня, повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".
"Заяву... задовольнити. Повернути прокуророві матеріали клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно Татарова", - йдеться в ухвалі ВАКС.
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Зазначається, що прокурори зробили відповідну заяву через "можливу недостатність обґрунтувань для підозри Татарову та необхідністю повного ознайомлення з матеріалами справи".
На минуле судове засідання, призначене на понеділок, 28 грудня, сторона звинувачення взагалі не з'явилась. Тоді у ВАКС були змушені перенести засідання на два дні, пояснивши це тим, що участь прокурорів є обов'язковою під час розглядання клопотань про обрання запобіжного заходу.
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18 грудня у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) повідомили про вручення Татарову підозри щодо його причетності до справи про заволодіння майном Національної гвардії. У бюро зазначили, що заступник голови ОП може бути причетним до фальсифікації судової експертизи у згаданій вище справі.
Вже в середу, 23 грудня, в НАБУ заявили, що у Офісі генерального прокурора України передали кримінальне провадження за підозрою Татарова до Служби безпеки України (СБУ), і назвали це "безпрецедентним в історії України втручанням у розслідування НАБУ". 26 грудня стало відомо, що Національне антикорупційне України відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генеральної прокурорки Ірини Венедіктової у справу Татарова. Про це повідомив виконувач обов'язків глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук.
В Офісі генерального прокурора заявили, що не вбачають ознак втручання у діяльність НАБУ під час передачі справи до СБУ. Також Татаров раніше вимагав від директора бюро Артема Ситника спростувати заяву про скоєння ним злочину та заявив про намір подати в суд позов про захист честі, гідності та ділової репутації.