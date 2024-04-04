Очільник МЗС Чехії: У ЄС і НАТО немає стратегії щодо РФ

Євросоюзу і НАТО потрібна дискусія про стратегію щодо Росії, зокрема про закінчення її війни проти України, заявив у розмові з DW очільник МЗС Чехії. Ян Ліпавський вважає помилкою те, що зараз такої стратегії немає.

Ані у Північноатлантичного альянсу, ані у Європейського Союзу немає стратегії щодо РФ, заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у розмові з кореспонденткою DW у Брюсселі в середу, 3 квітня. "Загальних дебатів про нашу стратегію щодо Росії не ведуть ні в НАТО, ні в ЄС. Я вважаю це помилкою. Я вважаю, що ми повинні вести такі дебати. Під час такої дискусії потрібно обговорювати і те, як має закінчитися війна в Україні", - зазначив він.

"Оскільки в нас немає такої реальної стратегії, ми повинні дотримуватися тих принципів, які в нас є", - наголосив міністр, перерахувавши принципи суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, Будапештський меморандум 1991 року. Окремо він виділив принцип, згідно з яким держава і народ України повинні мати право голосу при ухваленні рішення про майбутній мир із Росією.

"Найбільшою помилкою, яку ми, Захід або провідні сили, могли б зробити, було б нав'язувати або диктувати Україні будь-яке рішення, не запросивши її до участі в цьому процесі. Вони відчують себе зрадженими, а це не призведе до міцного і справедливого миру та безпеки в Європі", - переконаний Ліпавський.

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Заморожений конфлікт не принесе Європі миру

У відповідь на запитання про пропозицію заморозити конфлікт в Україні, яка неодноразово лунала від голови парламентської фракції "Соціал-демократичної партії Німеччини" Рольфа Мютценіха (Rolf Mützenich), Ліпавський відповів: "Мене не тішить, коли я чую про заморожування конфлікту, бо в Україні конфлікт було заморожено з 2014 року, а нинішня війна - це просто продовження замороженого конфлікту, який розпочався у 2014 році. Тож, на мій погляд, це не принесе справедливого і міцного миру на європейському континенті".

На його думку, війна в Україні стала наслідком масштабнішої проблеми - російського імперіалізму. "Справжня проблема - це ідея, що лідер Кремля, чи то Путін, чи хтось інший, може піти, захопити шматок території грубою силою і проголосити: "Це моє".

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Міністр нагадав про дії Москви в Криму, Грузії, Придністров'ї і вказав, що російська пропаганда вже націлилася на країни Балтії, Польщу і навіть Чехію. "Тому нам потрібно убезпечити Європу, ЄС, Чехію, а просте прагнення до заморожування безпеки не принесе. Але я не виключаю жодних сценаріїв, звісно, багато чого може статися", - додав він.