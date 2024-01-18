Обвинувальний акт щодо Азарова направили до суду

Колишнього прем'єра України Миколу Азарова обвинувачують в інформаційній діяльності на користь Росії та виправдовуванні війни РФ проти України. Зокрема, він називає воєнні злочини російських окупантів у Бучі "фейком".

Прокурори передали до суду обвинувальний акт стосовно колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова, повідомляє у четвер, 18 січня, Офіс генерального прокурора.

Його обвинувачують у публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором і виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України.

Просування російських наративів

За даними слідства, експрем'єр, який з 2014 року переховується на території Росії, з початку повномасштабного вторгнення і дотепер, проводить активну інформаційну діяльність у співпраці з РФ, використовуючи для цього російські медіа та інтернет-платформи.

"Колишній український високопосадовець регулярно бере участь в ефірах російських інформаційних каналів, відео з яких згодом розповсюджуються в інтернеті. Шляхом просування російських наративів він проводить інформаційну діяльність, спрямовану на дискредитацію держави Україна", - наголошується в повідомленні.

В Офісі генпрокурора зауважують що у відеозаписах, розміщених на YouTube-каналі "Иная правда" та медіапорталах російських ЗМІ, Азаров виправдовує збройну агресію Росії проти України, розпочату в 2014 році, та окупацію частини території України. Також він називає "події в Бучі "фейком", закликає до денацифікації і насильницької зміни української влади та запевняє, що спеціальна операція Путіна врятувала Донецьк від захоплення, попередивши цю трагедію".

Хоч правоохоронці прямо не називають Азарова на ім'я, наведені факти недвозначно вказують на нього. У доданому до повідомлення Офісу генпрокурора фото, хоч і дещо розмитому, так само чітко вгадується обличчя Азарова.

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Нагадаємо, Азарова також звинувачують у державній зраді через погодження його урядом тексту так званих Харківських угод, які Україна підписала з РФ у 2010 році. Слідство наполягає, що після ратифікації цих угод були створені передумови для збільшення чисельності російських військ на території України, вторгнення армії РФ та окупації півострова Крим. У жовтні 2023 року суд заочно взяв Азарова під варту.