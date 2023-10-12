Писала тексти Азарову: У Києві викрили чинну чиновницю

Микола Азаров заочно отримав нову підозру за низкою статей Кримінального кодексу через антиукраїнську пропаганду. Його помічниця, яка досі працювала в РДА Києва, також отримала підозру - за участь в поширенні пропаганди.

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру за новими звинуваченнями колишньому прем'єр-міністру Миколі Азарову(у 2010-2014 роках), а також викрила у Києві його помічницю, яка продовжувала готувати пропагандистські тексти виступів експрем'єра навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це у четвер, 12 жовтня, повідомила пресслужба СБУ.

"Переховуючись від правосуддя за межами України, він (Азаров. - Ред.) активно співпрацює з російськими спецслужбами та виконує їхні вказівки щодо проведення підривної діяльності проти нашої держави. Для цього поширює наративи Кремля у своїх коментарях ворожим пропагандистам, у тому числі в ефірах ток-шоу Соловйова та Скабєєвої. Там він регулярно виправдовує збройну агресію РФ, тимчасову окупацію частини України і поширює фейки про військово-політичне керівництво нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Зважаючи на це, Азарову заочно повідомили про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України. Попередні звинувачення у державній зраді доповнили новими - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111). Також його підозрюють у діях, спрямованих на захоплення державної влади (ч. 2 ст. 28 та ст. 109), посяганні на територіальну цілісність України (ч. 2 ст. 110), виправдовуванні агресії РФ (ч. 2 ст. 436-2).

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Помічниця Азарова працювала в київській РДА

Допомагала експрем'єру готувати тексти публічних виступів чинна начальниця організаційного відділу однієї з районних державних адміністрацій (РДА) Києва, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За даними слідства, вона домовлялася з представниками російських і білоруських ЗМІ про участь Азарова в прямих ефірах або коментарі та готувала йому тексти виступів навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Чиновниця здійснювала комунікацію з Азаровим та ворожими пропагандистами не тільки з власної домівки, але й з робочого кабінету в будівлі держустанови", - зазначають в СБУ.

Крім того, посадовиця адмініструвала канали експрем'єра в Telegram і YouTube, його особисті сторінки у соціальних мережах. Матеріали вона погоджувала зі ще однією помічницею Азарова, яка раніше працювала в тій самій РДА, а після повномасштабного вторгнення - виїхала до Москви.

Обом помічницям оголосили підозри в посяганні на територіальну цілісність України, виправдовуванні агресії РФ і діях, спрямованих на захоплення державної влади. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу чиновниці РДА у вигляді тримання під вартою.

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