Азарова підозрюють у поширенні роспропаганди - ОГП

Експрем'єра України Миколу Азарова підозрюють в інформдіяльності на користь Росії, повідомляє Офіс генерального прокурора України. Він виправдовує агресію РФ проти України та називає злочини військових РФ у Бучі фейком.

Офіс генерального прокурора України (ОГПУ) повідомив колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову, якого підозрюють у держзраді, ще одну підозру. Як випливає з поширеного у середу, 1 листопада, повідомлення пресслужби відомства, екскерівника українського уряду підозрюють у скоєнні антидержавницьких дій, у тому числі й в поширені наративів російської пропаганди.

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"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора колишньому прем'єр-міністру України повідомлено про підозру у вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 3 ст. 109, ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України)", - йдеться в повідомленні.

З 2014 року переховується в Росії й дискредитує українську державу

За даними слідства, експрем'єр-міністр України, який з 2014 року переховується на території держави-агресора, з початку повномасштабного вторгнення і дотепер, проводить активну інформаційну діяльність у співпраці з РФ, використовуючи для цього російські медіа та інтернет-платформи.

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"Колишній український високопосадовець регулярно бере участь в ефірах російських інформаційних каналів, відео з яких згодом розповсюджуються в інтернеті. Шляхом просування російських наративів він проводить інформаційну діяльність, спрямовану на дискредитацію української держави", - наголошується в повідомленні.

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Приміром, у відеозаписах, розміщених на YouTube-каналі "Иная правда" та медіапорталах російських ЗМІ, колишній прем'єр виправдовує збройну агресію Росії проти України, розпочату в 2014 році, та окупацію частини території України. Також він неодноразово публічно закликав до повалення конституційного ладу в Україні насильницьким шляхом.

Закликає до "денацифікації" України

"Так, ексчиновник закликає до денацифікації та насильницької зміни української влади, поширює наратив, що спеціальна операція Путіна врятувала Донецьк від захоплення, "попередивши цю трагедію" та називає події в Бучі "фейком". Факти протиправної діяльності підозрюваного підтверджуються (...) висновком судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи", - запевняють у ОГПУ.

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Хоч Микола Азаров у повідомленні й не згадується прямо на ім'я, однак наведені факти недвозначно вказують на нього. У доданому повідомленні відомства фото, хоч і дещо розмитому, так само непомильно вгадується обличчя Азарова.