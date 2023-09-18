ЗМІ розкрили схему поширення в РФ фейків про війну

Пропагандистська організація "Диалог", яка контролює популярні пабліки в соцмережах та сторінки регіональної влади, отримала у 2023 році 9 млрд рублів з бюджету, пишуть "Медуза", "Важные истории" та The Bell.

Журналісти видань "Медуза ", "Важные истории " та The Bell провели спільне розслідування діяльності пропагандистської організації АНО "Диалог", яка розповсюджує фейки про війну РФ проти України на бюджетні кошти. Тільки в 2023 році автономна некомерційна організація під керівництвом Володимира Табака, який є близьким до заступника керівника Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка, отримала з бюджету мінцифри близько 9 мільярдів рублів, що більше за річний бюджет "Первого канала", вказується в опублікованому в понеділок, 18 вересня, журналістському розслідуванні.

Контроль над пабліками регіональної влади

Як з'ясували журналісти, АНО було створено як інструмент пропаганди під час голосування за поправки до конституції у 2020 році, хоча засновники подавали її як проєкт для зворотного зв'язку з громадянами в інтернеті. Під час пандемії російська влада використала "Диалог" для інформування про ситуацію з поширенням коронавірусу, саме ця компанія запустила сайт "Стопкоронавирус.рф", який публікував щоденні офіційні дані. Крім того, компанія займалася пошуком фейків про ковід, а перед референдумом щодо поправок до конституції РФ закликала росіян йти на виборчі дільниці, не боячись ковіду.

Влітку 2020 року в організації з'явилася дочірня структура - "Диалог регионы", яка, серед іншого, курує пабліки губернаторів, міськадміністрацій, регіональних міністерств, а також шкіл, дитячих садків та інших держустанов.

"Діалогівці" навчають регіональних держслужбовців та політиків оформляти акаунти, набирати підписників та відповідати на коментарі, а також розповідають, який саме контент потрібно публікувати. На кінець 2022 року, за оцінкою мінцифри, у Росії було 130 тисяч таких "держпабліків". Сам Табак стверджує, що ці сторінки сукупно читають 50 відсотків російських користувачів соцмереж", - зазначає "Медуза".

За даними видання, "Диалог" рекомендує до публікації шкільними пабліками новин про рішення федеральної та регіональної влади, успіхи Росії в науці та спорті та "патріотичні події". При цьому на практиці контроль за сторінками держустанов у соцмережах надає широкі можливості для поширення пропаганди, зазначається далі.

Провладні наративи та фейки про війну

Одним із головних напрямів роботи "Диалог регионы" є поширення вигідних владі РФ наративів у ЗМІ, Telegram та інших соцмережах, включаючи "Однокласники". Для цього "Диалог" скуповує вже розкручені канали та створює нові, повідомляють розслідувачі, посилаючись на колишнього співробітника організації та співрозмовника, близького до АП.

Серед іншого, через ці канали поширюються фейки про війну РФ проти України. Це завдання було поставлено за кілька місяців після початку повномасштабної війни. У нарадах в офісі "Диалога", за цими даними, брали участь представники Telegram-каналів Readovka та Mash. "Нам поставили завдання почати якось реагувати на інфоприводи. І всі почали щось накидати, пропонувати, проводити мозкові штурми... І якось з'явилася така ідея - робити фейки", - заявив співрозмовник журналістів, який був присутній на цих нарадах.

Зокрема, через підконтрольні організації канали публікувалися фейкові новини про продаж українськими військовими своїх нагород на платформі eBay, про швейцарську нерухомість представників української влади, про "принизливі" вакансії для українських біженців у Польщі, про мобілізацію жінок в Україні та про прийом військовими ЗСУ таблеток, що підвищують агресію. Створенням таких фейків у "Діалозі" займаються щонайменше 60 осіб, повідомляється далі.

Робота з держслужбовцями та населенням

Ще одним каналом роботи АНО з регіональними держслужбовцями став Форум класних керівників, який він проводить спільно з міністерством просвітництва за дорученням президента РФ Володимира Путіна, зазначає видання. Для участі у ньому відбирають тисячі російських вчителів, які ведуть соцмережі за допомогою співробітників "Диалога". З цих викладачів пропагандисти прагнуть зробити "лідерів громадської думки", які просувають провладні наративи у соцмережах. "Через цих вчителів йде відпрацювання тем. Потрібно підтримати голосування - спускається завдання вчителям: підтримайте голосування. Потрібно там, я не знаю, підсвітити "Единую Россию" - спускається "Единая Россия", - зазначив у розмові з журналістами колишній співробітник "Диалога".

Крім того, "Диалог регионы" та підконтрольні йому "Центри управління регіоном" моніторять соцмережі щодо обурення людей побутовими проблемами і намагаються домогтися їх вирішення регіональною владою, щоб підвищити рівень задоволення громадян діями влади, зазначається далі. На кінець 2022 року "Центри управління регіоном" працювали у 93 регіонах, при цьому анексовані області України у відповідному звіті не згадуються, хоча співробітники "Диалога" їх неодноразово відвідували, пише "Медуза".

Станом на 2022 рік в організації "Диалог регионы" працювало понад 2,5 тисяч осіб, вона отримала з бюджету мінцифри 6,5 млрд рублів. Головна структура АНО "Диалог" у тому ж році отримала 1,8 млрд. рублів. До 2024 року на "Диалог регионы" планується виділити загалом 24 млрд рублів, пише "Медуза".