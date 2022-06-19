Низький моральний дух армії РФ та випадки дезертирства у ЗСУ - британська розвідка

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 18 червня.

На цій сторінці DW стежить за подіями неділі, 19 червня (час київський).

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Генштаб ЗСУ оновив дані щодо орієнтовних втрат російської армії від початку війни в Україні. У відеоролику, оприлюдненому у Facebook, зазначається, що ліквідовано особового складу близько 33500 осіб, танків - 1468, бойових броньованих машин - 3577, літаків - 216, гелікоптерів - 181, крилатих ракет - 130, кораблів та катерів - 14 тощо. Найбільших втрат російські війська зазнали на Бахмутському та Запорізькому напрямках, ідеться у повідомленні.

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Цілі російські підрозділи відмовляються від наказів, зафіксовані випадки збройних протистоянь між офіцерами та їхніми підлеглилими, йдеться у щоденному звіті розвідки міністерства оборони Великобританії. Причини низького морального духу армії РФ включають, ймовірно, погане керівництво, обмежені можливості для ротації підрозділів поза боєм, дуже великі втрати, бойовий стрес, постійне погане матеріально-технічне забезпечення та проблеми з виплатами винагород. Багато російських військових усіх рангів також, ймовірно, збентежені щодо цілей війни. Британське відомство наголошує, що проблеми з мораллю в російських збройних силах, ймовірно, настільки значні, що обмежують здатність Росії досягати оперативних цілей. Водночас британська розвідка відзначає, що низка українських підрозділів також зазнали дезертирства останніми тижнями. Бойові підрозділи з обох сторін ведуть інтенсивні бойові дії на Донбасі без змін на лінії фронту.

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У Росії заявляють, що вивезли з України від початку війни 1 936 911 людей, из них - 307 423 дитини. Такі цифри навів керівник Національного центру управління обороною РФ Мізінцев. За його словами, тільки за минулу добу - 29733, з яких 3502 дитини. Як зазначає агенція dpa, багато з тих, кого відправили до Росії, пізніше намагались повернутись до України через треті країни.

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У Вашингтоні розглядають можливість передати Україні ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS на додаток до чотирьох, рішення про постачання яких ухвалено раніше. Про це повідомляє Politico з посиланням на анонімні джерела у Пентагоні. Однак це рішення ще має бути затверджено Білим домом. Ще по три аналогічні системи M270, також американського виробництва, обіцяють передати Україні Великобританія та Німеччина, пише Politico.

++09.10++

Про вибухи, які було чути у Вишгородському районі, повідомляє Київська обласна військова адміністрація. "Відпрацювала ППО по ворожому повітряному об’єкту. Задимленості не виявлено, пожежі відсутні, постраждалих немає. Працюють підрозділи Національної поліції та інші служби. Інформація уточнюється", - ідеться у повідомленні Київської ОВА у Telegram.

++08.45++

На Луганщині через російські атаки "більше не залишилося безпечних місць", заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в інтерв'ю агенції AFP. Він попросив західні країни якнайшвидше поставити в Україну далекобійні озброєння. "Добре, що Захід допомагає нам, але його допомога надходить пізно", - зазначив Гайдай. Підрозділи російської армії можуть оточити Лисичанськ, де відбувалась розмова з журналістом агенції, та відрізати його від шляхів постачання, наголосив Гайдай. У самому місті відсутні мобільний зв'язок, водо- та електропостачання. За словами Гайдая, у Лисичанську залишаються близько 10 відсотків мешканців. "Ми намагаємося переконати людей виїхати. Але дехто просто відмовляється", - пояснив він.

++08.25++

Російські війська здійснили дистанційне мінування місцевості в районі Черкаських Тишків на Харківщині, а також проводили розвідку боєм неподалік Рубіжного на Луганщині, але безуспішно, повідомила пресслужба генерального штабу збройних сил України.

++08.10++

На півдні України РФ переформатовує корабельне угруповання, акцентуючи увагу на підводному флоті. "Намагаючись мінімізувати втрати на морі, ворог переформатує корабельне угруповання з акцентом на підводний флот. Зараз у готовності до ракетного удару 28 "Калібрів" на 2 надводних ракетних кораблях і 3 підводних човнах. Також на виконанні бойових завдань - 3 ВДК", - ідеться уповідомленніОперативного командування "Південь" у Facebook.

++07.50++

Продовжує зберігатися загроза ракетних та авіаційних ударів з Білорусі, попереджають у генеральному штабі збройних сил України.

++07.30++

В адміністрації американського президента Джо Байдена обговорювали можливість затяжного конфлікту з імовірністю глобальних наслідків ще до повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого. Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на високопоставленого співробітника Держдепартаменту США. Аналітики, з якими спілкувалося видання, також зазначили, що - незважаючи на різке збільшення зовнішньої допомоги Києву та високий моральний дух військ - Україна може сподіватися лише на пат на нинішньому етапі війни з Росією через краще озброєння російських військових та їхню велику чисельність, пише видання.

++07.10++

Кількість постраждалих від ракетного удару по нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровської області зросла до 11. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "Уточнено інформацію щодо ракетної атаки в Новомосковському районі. За попередньою інформацією, постраждали 11 людей. Один із постраждалих - у важкому стані", - зазначив Резніченко.

++07.00++

Через російську агресію у портах Одеської області заблоковано 39 цивільних суден під прапорами 14 країн світу. Такі дані голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко надав президенту України Володимиру Зеленському на нараді. Український лідер відвідав область із робочою поїздкою. У ході зустрічі уточнили, що внаслідок ракетних ударів РФ загинули 55 жителів регіону, зруйновано низку об'єктів інфраструктури.

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